Des inondations au Chili font deux morts et des milliers de personnes sont évacuées

Dans son dernier bilan officiel, datant de dimanche soir, la ministre de l'Intérieur Carolina Toha a confirmé que deux personnes avaient péri dans des inondations et que six autres étaient toujours portées disparues. Son bilan fait également état de 9.814 personnes isolées, 4.077 sinistrées et 2.054 autres qui ont été mises à l'abri.