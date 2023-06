Les confidences de la mère de Suleman, le jeune homme à bord du Titan qui était parti pour battre un record du monde: "Je lui ai donné ma place"

Christine Dawood se trouvait avec sa fille à bord du vaisseau-mère Polar Prince quand le contact a été perdu avec le Titan. Ele raconte les heures d'angoisse qu'elles ont vécues, avant d'avoir la terrible confirmation du drame qui s'était produit. Christine commence par expliquer une malheureuse coïncidence: c'est en effet elle qui était censée se trouver à bord du sous-marin, et non son fils. L'expédition initiale devait avoir lieu il y a plusieurs mois mais a été reportée à cause du coronavirus. "Ensuite, j'ai donné la place à Suleman [son fils, NDLR] parce qu'il voulait tellement y aller", raconte-t-elle, selon des propos traduits par HLN. "J'étais vraiment contente pour eux car ils voulaient tous les deux faire ça depuis longtemps".

À lire aussi

A noter que Suleman envisageait profiter de cette descente pour battre un record du monde! Fan de Rubik's Cube, il s'était inscrit au Guiness World Records pour devenir le premier à résoudre le casse-tête à 3700 mètres sous le niveau de la mer et près du Titanic. Son père, lui, avait emmené son appareil photo pour immortaliser le moment.

Christine Dawood confie encore avoir perdu espoir au moment où il était prévu que l'oxygène vienne à manquer à bord du Titan. Elle ajoute que sa fille, elle, demeurait davantage optimiste: "Elle n'a pas perdu espoir jusqu'à ce que l'appel soit venu des garde-côtes, quand ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé des débris."