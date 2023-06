"J'aurais pu le rendre public": CNN dévoile un extrait sonore dans lequel Donald Trump évoque des documents confidentiels

Un écrivain, un éditeur et deux membres de l'équipe de Trump étaient présents et, d'après CNN, on y entend le président prétendre qu'il possède un document confidentiel du Pentagone traitant d'un plan d'attaque sur l'Iran.

"Ce sont les papiers", dit Trump dans l'enregistrement, en parlant des plans d'attaque du Pentagone. Il évoque aussi quelque chose qu'il qualifie d'"hautement confidentiel" qu'il semble laisser voir aux autres personnes présentes, explique encore CNN.

Trump est embourbé dans un procès mettant en cause sa gestion de documents secrets. On lui reproche d'avoir emmené chez lui, dans sa résidence en Floride, de tels documents après son départ de la Maison Blanche.

Il est également soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles à des personnes non-habilitées. Donald Trump plaide non-coupable sur tous les points. Sur Fox News, il a prétendu n'avoir donné aucune information confidentielle et avoir seulement évoqué des extraits de presse.

Cela semble en contradiction avec les déclarations entendues dans l'enregistrement divulgué, conclut le journal The New York Times (NYT), qui s'est également procuré l'enregistrement. M. Trump semble en effet se référer à un document spécifique en sa possession et non à des informations provenant de sources publiques.

Trump aurait parlé du plan iranien pour se défendre contre les accusations des médias. Mark Milley, haut responsable militaire américain, aurait craint que Trump ne cherche à se confronter à l'Iran après sa défaite électorale en 2020.

L'ancien président semble soutenir dans l'enregistrement que c'est précisément Mark Milley et le ministère de la défense qui ont élaboré un plan sur l'Iran. "Cela prouve que j'ai raison, mais c'est hautement confidentiel", soupire Trump. "En tant que président, j'aurais pu le rendre public, mais maintenant je ne peux pas".

M. Trump a réagi avec fureur mardi dans un message publié sur son réseau social Truth Social. Il y écrit que le "procureur spécial dérangé" Jack Smith a "illégalement" divulgué un enregistrement. "Cela me disculpe en fait, contrairement à ce qu'ils voudraient vous faire croire", ajoute-t-il.