Ex-légionnaire, entrepreneur et candidat à la présidentielle en Équateur : qui est Jan Topic ?

Patron prospère dans la ville portuaire de Guayaquil, Jan Topic figure parmi les huit candidats déclarés au scrutin, dans un pays plongé dans une crise institutionnelle et frappé par la violence du narcotrafic. Selon les derniers sondages, il fait figure de challenger. Mais la presse nationale s’accorde à dire qu’il fait déjà “fureur sur les réseaux sociaux”, et que son discours de fermeté contre la criminalité fait mouche.

D’origine croate par son père et française par sa mère, Jan Topic est un ancien parachutiste et sniper de la Légion étrangère de l’armée française, entre 2006 et 2011. Avec des déploiements en Centrafrique, Djibouti, et Côte d'Ivoire notamment. Sa biographie de candidat mentionne également des passages en 2012 pendant la “guerre civile en Syrie”, et en 2022 pour la “guerre en Ukraine”.

Alors qu’il étudie l’économie et les mathématiques à l’université de Pennsylvanie, aux États-Unis, les attentats du 11 septembre 2001 sont pour lui un appel à “s’engager dans la guerre contre le terrorisme”. Après l’obtention de son diplôme, il quitte son emploi à Wall Street et s’engage dans la Légion étrangère. Il refuse cependant d’être qualifié de “mercenaire”. “Ça ne colle pas. Parce qu’un mercenaire va au combat pour l’argent. Je suis entré dans la Légion par conviction”, jure-t-il.

Son entreprise de gardiennage et sécurité, “Cajamarca”, fondée en 2013, est valorisée à au moins 7 millions de dollars. Son autre société, Telconet (fondée par son père en 1995), spécialisée dans les télécommunications, compte plus de 4 600 employés, avec des activités dans trois autres pays d’Amérique latine.

Ce père de trois enfants se définit comme étant de droite concernant l’économie, l’ouverture des marchés, l’austérité, mais de gauche sur les questions sociales. L’un de ses projets est de fournir de la nourriture gratuite dans les écoles publiques afin que les enfants “ne deviennent pas des sicarios (tueurs) pour les gangs”. (D’après AFP)