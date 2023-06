La Cour suprême s’érige en défenseur inattendu de la démocratie américaine

Par six voix contre trois (celles des trois juges progressistes, mais aussi de trois conservateurs : Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett et le président John Roberts), la Cour a rejeté la prétention des élus républicains de la Caroline du Nord de reconnaître aux Assemblées d’État un pouvoir quasi illimité pour fixer les modalités des élections fédérales et procéder au découpage des circonscriptions électorales. Elle a, au contraire, réaffirmé la prérogative des cours et tribunaux d’être saisis en recours contre les initiatives parlementaires.

Des atteintes au droit de vote

La décision est d’autant plus vigoureusement saluée par les organisations civiques qu’elles dénoncent depuis plusieurs années des attaques en règle des Républicains contre l’exercice du droit de vote. Celles-ci visent les classes défavorisées, en particulier au sein des minorités noire et hispanophone, parce qu’elles sont susceptibles de préférer les Démocrates. En imposant des formalités plus contraignantes pour s’inscrire sur les listes électorales, les Républicains assurent vouloir combattre les fraudes, mais sont accusés de chercher surtout à décourager les gens pauvres et peu instruits d’aller voter.

Le redécoupage des circonscriptions, à la faveur des recensements démographiques, est lui aussi un sujet de préoccupation majeure. La technique dite du "gerrymandering" conduit les deux grands partis, mais plus encore les Républicains, semble-t-il, à redessiner les cartes électorales de façon arbitraire et souvent aberrante, de manière à bétonner des majorités en marginalisant géographiquement l’opposition.

Deux décisions remarquables

La Cour suprême vient précisément de rendre deux décisions remarquables à ce sujet. Le 8 juin, elle s’est prononcée en faveur d’un découpage électoral qui favorise le choix d’un deuxième député (sur sept au total) ayant les faveurs de l’électorat afro-américain en Alabama, où un électeur sur quatre est noir. Le 26 juin, elle a rendu un arrêt similaire pour la Louisiane, où un tiers des électeurs sont noirs, mais où seulement une des sept circonscriptions est à majorité afro-américaine.

La décision du 27 juin concernant la Caroline du Nord est exemplaire. Cet État est devenu un "swing state" depuis la victoire de Barack Obama en 2008 (Donald Trump n’y a battu Joe Biden que de 74 500 voix en 2020, moins de 1,35 % des suffrages). Or, après le recensement de 2020, les Républicains, majoritaires à l’Assemblée de l’État, entendaient redessiner la carte électorale de façon à s’assurer une majorité dans dix des quatorze circonscriptions. Une série de recours a finalement abouti à l’arrêt de la Cour suprême.