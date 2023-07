Fin de la discrimination positive dans les universités américaines: une pratique qui a toujours été controversée

La Cour suprême avait été saisie de deux plaintes, l’une contre l’Université de Caroline du Nord (UNC), l’autre contre Harvard, introduites par des associations d’étudiants qui s’estiment lésés par les avantages accordés aux candidats issus de certaines minorités. Les deux votes ont épousé la ligne de fracture idéologique au sein de la plus haute juridiction du pays. Les six juges conservateurs ont fait droit aux plaignants, tandis que leurs collègues progressistes se prononçaient pour la poursuite de la discrimination positive. Récemment nommée par Joe Biden, Ketanji Brown Jackson n’a, toutefois, pas pris part au vote sur Harvard parce qu’elle siégea jadis à son conseil d’administration. Les arrêts ont ainsi été rendus jeudi par six voix contre trois et six contre deux.

Une pratique controversée

La discrimination positive a depuis toujours été diversement appréciée. Pour ses partisans, elle a contribué de façon essentielle à la formation des élites au sein des minorités noire et hispanophone. Pour ses adversaires, elle a, au contraire, renforcé le communautarisme et introduit des discriminations injustifiées. Ce reproche est exprimé non seulement par la population blanche, mais aussi, voire surtout, par les Américains d’origine asiatique.

Cette dualité de sentiments se retrouve de façon significative au sein même de la Cour suprême. Nommée par Barack Obama en 2009, Sonia Sotomayor a ainsi rappelé que, sans la discrimination positive, elle n’aurait jamais pu s’élever de la misère du Bronx à la Cour suprême, où elle est la première hispanophone (et seulement la troisième femme…) à siéger. Nommé en 1991 par George H. Bush, qui fit de lui le deuxième Afro-Américain promu à la Cour suprême, Clarence Thomas défend le point de vue opposé en regrettant que trop de gens pensent qu’il doit son ascension non pas à ses mérites, mais à son appartenance à la minorité noire.

Le reflet d’une époque

La discrimination positive porte évidemment la marque d’une époque. Quand elle est instituée en 1961, le mouvement pour les droits civiques n’a pas encore remporté ses grandes victoires. Le "Civil Rights Act", qui interdit les discriminations, ne sera promulgué par Lyndon Johnson qu’en 1964, et le "Voting Rights Act", qui supprime les restrictions à l’exercice du droit de vote par les Noirs, sera adopté l’année suivante.

La discrimination positive n’avait pas vocation à durer toujours. Il était entendu qu’elle disparaîtrait le jour où serait atteint l’objectif dont elle voulait accélérer la réalisation, à savoir l’avènement d’une société plus juste dans laquelle les minorités seraient traitées sur un pied d’égalité. Pour les défenseurs de cette politique, ce jour est loin d’être arrivé. “Considérer la race comme non pertinente en droit ne la rend pas non pertinente dans la vie”, a souligné Ketanji Brown Jackson dans une opinion dissidente. “Si les universités sont tenues d’ignorer une chose qui compte, cela ne la fera pas simplement disparaître. Le racisme mettra plus de temps pour nous quitter.”