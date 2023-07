L'homme a été arrêté la semaine dernière dans un quartier résidentiel de la capitale américaine Washington D.C. Des armes et des munitions ont été trouvées dans sa voiture. Des armes et des munitions ont été trouvées dans sa voiture. Le bureau du procureur a ordonné mercredi la poursuite de l'arrestation de Taylor T. jusqu'au début de son procès parce qu'il est considéré comme "délirant" et "un danger pour la société".

Selon le bureau du procureur, l'homme a partagé une contribution de Trump sur Truth Social, le site de réseautage social cofondé par le républicain. Dans cette contribution, Trump a partagé un article plus long mentionnant l'adresse des Obama. Taylor T. a partagé cette contribution de Trump et a écrit en commentaire : "Nous avons encerclé ces perdants ! Au diable les Podesta et les Obama". John Podesta était le directeur de campagne de la candidate à la présidence Hillary Clinton en 2016.

Selon l'acte d'accusation, Taylor T. se trouvait plus tard sur la route à proximité de l'adresse et l'a diffusée en direct par vidéo sur internet. "Alors qu'il se promenait, il a fait plusieurs déclarations inquiétantes". Il aurait également dit qu'il cherchait un bon angle pour tirer.

Le FBI avait déjà dans son collimateur l'homme qui s'était introduit dans le Capitole le 6 janvier 2021 en prenant d'assaut la Chambre des représentants. PLS/MAY/