La légalisation progressive du cannabis a entraîné un boom économique à travers une vingtaine d’États américains

Les clients, aux profils variés, se succèdent à intervalle régulier, même, si de l’aveu du propriétaire, “la matinée est calme”. Sebastian est l’un d’entre eux. Père de deux enfants fraîchement admis à l’université, il est un client régulier de Re-Leaf, le magasin d’Alan : “le cannabis me sert essentiellement à soulager des douleurs au dos”, signale-t-il, admettant sans ambages qu’il est un “consommateur régulier”. Pour lui, l’usage de la marijuana constitue encore un tabou qui doit sauter : “mes fils sont également consommateurs, et je ne leur fais pas mystère de ma propre consommation. Si cela me permet de me porter mieux, je ne vois pas où est le problème”, estime-t-il. “En tout état de cause, les mentalités ont bien évolué depuis que l’État a ouvert la porte à une commercialisation raisonnée”.

Un changement de mentalité

Aux États-Unis, dans le domaine des drogues comme dans le registre du port d’armes, par exemple, les législations diffèrent fortement en fonction des États, certains étant plus restrictifs que d’autres. En cinquante ans, depuis qu’en 1973 l’Oregon a dépénalisé la possession de petites quantités de cannabis, la permissivité des autorités face à la marijuana a fortement évolué. C’est au milieu des années 1990 que quelques États, dont la Californie, ont procédé à la légalisation de commerce de cannabis à usage thérapeutique. Mais, au niveau commercial, le vrai changement est survenu il y a une dizaine d’années, lorsque les premiers États ont procédé à un assouplissement des règles relatives à la vente de cannabis à usage “récréatif”. La vente légale de majijuana a ainsi été multipliée par 7 entre 2014 et 2021 pour atteindre 25 milliards de dollars. Le Colorado demeure l’État le plus souple en la matière, où aucune restriction n’est prévue, à la vente ou à la possession. Dans d’autres États, comme au Nouveau-Mexique ou au Michigan, la possession “récréative” est autorisée, mais fortement encadrée. À travers les 21 États de l’Union qui ont légalisé partiellement ou totalement le commerce de cannabis à usage non thérapeutique, des milliers de dispensaires comme celui d’Alan ont ouvert leurs portes. Dans l’État de New York, une dizaine d’entreprises ont obtenu en 2021 une licence spéciale leur permettant d’entamer la transition vers une commercialisation du cannabis à usage non thérapeutique.

Deux sources de droit distinctes

Il subsiste malgré tout à ce jour une dynamique de tension entre deux sources de droit, l’une fédérale, qui bannit le cannabis, l’autre issue des entités fédérées, qui pour certaines autorisent l’usage de la marijuana.

Les difficultés inhérentes à la juxtaposition de deux niveaux de législation sont nombreuses, mais, comme l’explique Jay Wexler, professeur spécialisé en droit du cannabis à l’Université de Boston, “les autorités fédérales ont dans le pratique abandonné certaines de leurs prérogatives en matière de surveillance et d’arrestation, faute de moyens et de véritable volonté politique”. “En théorie, poursuit-il, le principe de préemption donne la primauté au droit fédéral, mais dans la pratique, les États fédérés s’appuient sur le dixième amendement à la Constitution, qui empêche l’autorité fédérale de forcer les autorités fédérées à procéder à un contrôle démesuré de ses citoyens”.

L’attitude des élites politiques américaines face au cannabis a fortement varié depuis la fin des années 1960 – époque de la présidence de Richard Nixon. Nixon et Reagan, républicains tous deux, se sont profilés comme les plus intransigeants en la matière, rangeant la consommation de cannabis à la même échelle de gravité que la consommation de drogues dites “dures” comme la cocaïne ou l’héroïne. Les fameuses “guerres contre la drogue”, menées par les deux présidents conservateurs ont coûté aux contribuables des milliards de dollars, et envoyé des dizaines de milliers d’individus en prison, souvent pour des délits pouvant être considérés comme mineurs au regard de possession de quantités de drogues négligeables.

Les différents présidents démocrates, de leur côté, se sont montrés plus souples, à commencer par Carter fin des années 1970. Le président Biden, en écho à une de ses promesses de campagne, a de son côté en octobre dernier procédé à amnistie pénale pour 6 500 détenus emprisonnés pour possession de cannabis, ouvrant une voie vers une dépénalisation à l’échelon fédéral. Si la Chambre des représentants a tranché en avril dernier en faveur d’une légalisation du cannabis, le sort du texte transmis au Sénat par ses soins demeure incertain, vu l’opposition de principe des républicains. Mais même parmi les conservateurs, certains édiles se montrent ouverts à un assouplissement de la législation fédérale en la matière. Du côté des États, en revanche, subsiste une opposition de principe très marquée au sein des États historiquement dirigés par les conservateurs. Dans nombre d’États des plaines, du Midwest, et du sud, les attitudes demeurent très rétives à un assouplissement. Il demeure ainsi très risqué, pour le consommateur américain, de se déplacer en possession de quantités même infimes de cannabis, d’un État réputé “ouvert” en la matière vers un État dont les législations sont restrictives en ce domaine.