"La bonne chose à faire": Biden approuve l’envoi d’armes à sous-munitions vers l’Ukraine

Il a affirmé que le président Joe Biden avait pris la décision en consultation avec les alliés et après une "recommandation unanime" de son administration.

Le responsable a encore assuré que les Ukrainiens avaient fourni des garanties "par écrit" sur l'usage qu'ils feraient de ces armes pour minimiser "les risques posés aux civils".

Cette annonce intervient dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 800 millions de dollars et qui porte le total de l'aide militaire américaine depuis le début de la guerre en février 2022 à plus de 41 milliards de dollars.

Outre les armes à sous-munitions, les Etats-Unis vont fournir des véhicules blindés, des munitions d'artillerie, des armes anti-chars et autres équipements.

Ces armes dites à sous-munitions dispersent ou libèrent des petites charges explosives conçues pour exploser avant l'impact, à l'impact ou après l'impact. Selon le type d'arme utilisé, le nombre de sous-munitions dispersées ou libérées peut aller de quelques dizaines à plus de 600.

Nombre de pays en ont interdit l'utilisation et la production dans le cadre de la Convention d'Oslo de 2008 dont ni les Etats-Unis ni l'Ukraine ne sont parties.

M. Sullivan s'est longuement justifié sur cette décision, dénoncée par les ONG, arguant que "l'artillerie est au coeur de ce conflit" et que la Russie a recours à ce type d'armes depuis le début de la guerre.

M. Sullivan a par ailleurs indiqué que l'Ukraine ne "rejoin(drait) pas l'Otan" à l'issue du sommet de Vilnius, prévu la semaine prochaine, même si cette question sera évoquée lors de l'événement.

Kiev "a encore de nombreuses étapes à franchir avant de pouvoir devenir membre" de l'Alliance atlantique, a-t-il précisé.

Cette question figurera au centre du sommet dans la capitale lituanienne où les dirigeants de l'Otan devraient cependant réaffirmer leur intention d'intégrer à terme l'Ukraine dans l'Alliance. La formulation exacte de cet engagement, qui répond à de fortes attentes de Kiev, fait l'objet d'intenses tractations.

La Maison Blanche a par ailleurs dit s'attendre à une adhésion de la Suède à l'Otan "dans un proche avenir".

Le conseiller à la Sécurité nationale a jugé "possible" que la Turquie et la Hongrie, qui bloquent pour le moment l'adhésion de Stockholm, changent leur position la semaine prochaine au sommet de l'Alliance, précisant que même si ce n'était pas le cas, Washington estimait "que cela arrivera(it) dans un proche avenir".

Zelensky remercie Washington

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son homologue américainpour l'"indispensable" aide militaire à la défense de l'Ukraine. "Une aide militaire indispensable, vaste et opportune", a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux remerciant M. Biden et les Américains pour ces "mesures décisives". "L'augmentation des capacités en matière de défense de l'Ukraine apportera de nouveaux outils pour libérer notre territoire et nous rapprocher de la paix", a-t-il ajouté.