Qui est cet ancien détenu condamné à tort, vainqueur d'une primaire démocrate face à deux ténors ?

Accusé en 1989 de l’agression, du viol et de la tentative de meurtre d’une joggeuse blanche de 28 ans à Central Park (New York, Etats-Unis), il est condamné en 1990 à la peine maximale autorisée pour un mineur de moins de 16 ans, soit 5 à 10 ans de prison.

Un des “Cinq de Central Park”

Dans un contexte de vives violences, de tensions raciales et de trafics de drogue à New York, l’agression est ultra médiatisée, les coupables tout trouvés. Cinq adolescents noirs et hispaniques sont arrêtés. Ils seront les “Cinq de Central Park”. Tous sont condamnés malgré l’absence de preuves ADN, des interrogatoires parfois menés dans la violence et sans avocat, et certaines incohérences dans le déroulement des faits.

Âgé de 15 ans au moment des faits, Yusef Salaam passe six années et huit mois en prison, avant d’être innocenté et libéré en 2002 lorsque l’enquête est rouverte suite aux aveux d’un violeur en série déjà condamné pour d’autres faits et dont l’ADN correspond à celui retrouvé sur la victime. Les “Cinq de Central Park” deviennent les “Cinq innocentés”.

Au terme d’une bataille judiciaire de plus d’une décennie, un juge fédéral approuve en 2014 le dédommagement des hommes condamnés à tort et ils sont indemnisés à hauteur de 41 millions de dollars (38 millions d’euros), soit environ 1 million pour chaque année passée derrière les barreaux.

Démocrate libéral

Aujourd’hui devenu activiste politique et conférencier, ce père de dix enfants se bat pour une réforme du système judiciaire et policier et l’abolition de l’isolement des mineurs en prison. S’il est démocrate, Yusef Salaam est aussi libéral. Face à la gentrification qui gagne peu à peu le quartier d’Harlem, il s’est prononcé en faveur d’une aide aux promoteurs immobiliers pour financer des logements à prix abordables.

À 49 ans, il est en passe d’entrer au conseil municipal de New York. Il devrait succéder à Kristin Richardson Jordan, une démocrate socialiste qui avait renoncé à se représenter. À l’annonce de sa victoire mardi dernier, il a déclaré que sa campagne était “pour ceux qui ont été exclus, ceux qui ont été oubliés”.