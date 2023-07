Un homme accusant le fils de Biden de corruption inculpé pour espionnage

Arrêté à Chypre en février 2023, il est désormais en fuite après avoir été libéré sous caution en attendant son extradition, précise le ministère de la Justice. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour les chefs d'accusation les plus graves. Gal Luft, qui a travaillé comme conseiller pour l'entreprise d'énergie CEFC, contrôlée par l'Etat chinois, accuse de son côté depuis plusieurs années le cadet de Joe Biden, Hunter, d'avoir accepté en toute opacité des millions de dollars de cette compagnie. Il affirme, dans une vidéo publiée par le New York Post le 5 juillet, avoir partagé ces informations avec deux procureurs fédéraux américains et quatre agents du FBI à Bruxelles en mars 2019.

Plusieurs élus conservateurs réclament que M. Luft témoigne devant le Congrès. Ces accusations s'inscrivent dans une campagne de longue date visant les affaires controversées de Hunter Biden, le fils du président démocrate à la vie mouvementée. Les républicains l'accusent d'avoir capitalisé sur son nom et le carnet d'adresses de son père, quand celui-ci était vice-président de Barack Obama (2009-2017), afin de nouer des contrats douteux dans plusieurs pays.

