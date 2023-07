Polémique aux États-Unis : l'émissaire pour le climat est accusé d'utiliser un jet privé

"Égoïsme suprême", "folie des ultra-riches"... Le nombre de vols en jets privés n'a jamais été aussi élevé

Un nouveau rapport rendu public ce mardi pointe la démesure des utilisateurs des jets privés, qui continuent d’en acheter à go go, alors que le caractère ultra-polluant de ces aéronefs n’est plus à prouver.