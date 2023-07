"Ils ont repris (...) du poids, ils vont même très bien", a déclaré Astrid Caceres, directrice de l'Institut colombien de protection de la famille (ICBF), lors d'une conférence de presse.

Depuis leur sauvetage le 9 juin, Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (5) et Cristin (1), sont hospitalisés à l'hôpital militaire de Bogota.

Selon Mme Caceres, il n'y a aucune conséquence physique de leurs 40 jours d'errance dans la jungle amazonienne, où ils se sont retrouvés après un accident d'avion dans lequel leur mère et deux autres adultes sont morts.

Même Cristin, qui avait moins d'un an lorsque l'avion s'est écrasé le 1er mai, est "complètement rétablie en termes de développement physique", a ajouté la responsable.

Jusqu'à présent, seules les images du moment où un groupe d'indigènes les a trouvés parmi la végétation sont connues. La vidéo, filmée au téléphone portable, les montre hagards et terriblement amaigris.

A l'hôpital, un traitement spécial leur a été administré et ils ont été nourris avec des préparations de l'ethnie Uitoto à laquelle ils appartiennent, telles que de la farine de manioc.

L'ICBF a indiqué qu'il conservera la tutelle de la fratrie pendant au moins six mois, car "une enquête plus approfondie est nécessaire sur la situation et l'environnement familial" des enfants.

Après le sauvetage, une bataille a éclaté entre les grands-parents maternels et le père des deux plus jeunes enfants pour savoir qui en aura la garde. Selon une plainte du grand-père, l'homme faisait subir des violences à la mère.

En attendant, ils vivront avec d'autres enfants dans un refuge de l'ICBF, dont le lieu n'a pas été révélé. Mme Caceres a seulement assuré qu'ils vivraient dans une zone rurale, où ils se sentiraient "à l'aise".

Le gouvernement colombien a jalousement protégé la fratrie de toute exposition médiatique. Le président Gustavo Petro a récemment annoncé la préparation d'un documentaire sur leur survie dans la jungle.