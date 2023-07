Selon une étude américaine, il s’agit de l’endroit le plus foudroyé au monde, les éclairs s’y abattent en moyenne 300 jours par an, comme le rapporte le Sciencepost. À l’embouchure du fleuve Catatumbo, on recense une “densité de foudroiement extrêmement élevée avec 250 impacts au kilomètre carré, soit plus de 1,6 million de décharges par an”, comme l’explique la revue scientifique.

Selon les chercheurs, cette densité de foudroiement serait due à “l’interaction entre les vents et la géographie spécifique à la région”.

Un chercheur à la NOAA, Angel G. Munoz explique alors que “les éclairs peuvent être continus au point de rendre visible tout ce qui vous entoure”. “Beaucoup de gens meurent chaque année. Mais c’est tellement beau que vous en oubliez votre peur”, s’émeut le chercheur.