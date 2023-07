"J'ai essayé de m'échapper à la nage" : en Californie, une loutre pirate à l’abordage des planches de surfeurs

Face à ce regain d'effronterie, les autorités ont décidé de sévir. "En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe […] formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer", a annoncé le Département américain de la pêche et de la faune.

This image from video provided by TMX shows an encounter between a female otter and a surfer off the coast of Santa Cruz, Calif., on Sunday, July 9, 2023. California wildlife officials are trying to capture and rehome the otter. (Hefti Brunhold/Amazing Animals+/TMX via AP)

Inhabituel, le comportement de cette femelle reste inexpliqué. Peut-être est-elle enceinte, avance Jessica Fujii, responsable scientifique de l’aquarium de Monterey Bay. Selon elle, les loutres ont besoin de beaucoup d’énergie alimentaire pour rester au chaud et en forme dans les eaux froides du Pacifique. Croiser une loutre de mer est assez rare pour les surfeurs, kayakistes et marins américains. Car ces animaux ne sont plus très nombreux après avoir échappé de peu à l’extinction dans le Pacifique Nord : ils ont été chassés pour leur fourrure par les colons américains jusqu’au début du XXe siècle. L’espèce, toujours menacée, a réussi à atteindre 3 000 spécimens actuels dans la région.

Avec leur petite tête qui dépasse de l’eau, ces animaux sont en général appréciés. Les loutres restent pourtant des prédatrices et leurs morsures sont dangereuses, mettent en garde les scientifiques. Leurs mâchoires puissantes peuvent percer les coquilles de crabes, de moules et d’oursins. Ces animaux peuvent peser jusqu’à 45 kilos et mesurer 1,50 m. Des "terreurs des mers" toutes relatives.