“Si tu ne montes pas dans la voiture avec moi, je vais te faire du mal”, dit Steven selon les documents judiciaires. Une fois dans la voiture, Steven Sablan aurait agressé sexuellement la jeune fille à plusieurs reprises alors qu’il la conduisait du Texas à la Californie.

Alors que l'homme de 61 ans, se rendait dans une laverie automatique, l'adolescente tentait le tout pour le tout pour essayer de trouver de l'aide. A l'aide d'un marqueur et d'une feuille de papier, la filette a pu inscrire "Help Me". Heureusement pour elle, un passant vigilant a directement composé le 911 afin d'avertir les urgences.

Les agents de la police de Long Beach ont déclaré que la fillette était “visiblement émotive et en détresse” à leur arrivée. Après avoir vérifié la plaque d’immatriculation du véhicule, les policiers ont appris que Sablan était recherché pour cambriolage à Fort Worth, au Texas, et qu’il était considéré comme armé et dangereux. Il a également été condamné dans le passé pour vol et possession de stupéfiants.

Une arme de poing, qui s’est avérée être un pistolet à billes, un couteau à cran d’arrêt et des menottes ont été trouvés dans le véhicule du suspect. Le sexagénaire a été inculpé au niveau fédéral d’enlèvement et de “transport de mineur avec l’intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle”