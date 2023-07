Le chien des Biden pose problème à la Maison Blanche : “Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un agent ne soit attaqué”

Seulement voilà, celui-ci crée des problèmes à la Maison Blanche. Jeune et dynamique, Commander a été impliqué dans au moins dix incidents dans la résidence du président, selon la presse américaine qui se base sur des documents des services secrets et plus précisément d’une unité spécialisée dans la garde du président.

Selon ces documents, le jeune berger allemand aurait mordu plusieurs personnes l'une d'entre elles avait dû se rendre à l’hôpital. Les médias américains précisent qu’une fois, Jill Biden “n’arrivait pas à reprendre le contrôle”, du chien. Celui-ci aurait foncé sur un membre des services secrets de la Maison Blanche.

“Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un agent ou un officier ne soit attaqué ou mordu”, a d’ailleurs expliqué un employé dans un email cité dans les documents consultés par la presse américaine.

Face à ce problème, les Biden ont décidé de renvoyer Commander dans le foyer familial au Delaware. Là-bas, celui-ci devra à nouveau être éduqué.

Ce n’est pas la première fois qu’un chien du couple Biden crée des problèmes à la Maison Blanche. En 2021, Major avait lui aussi été envoyé au dressage après avoir mordu au moins un employé.