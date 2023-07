Biden reçoit jeudi la Première ministre italienne pour évoquer Chine et Ukraine

Le président américain et la cheffe de gouvernement italien ont une "bonne relation, productive", a déclaré à la presse le porte-parole de la Maison Blanche sur les questions de sécurité nationale John Kirby.

Il a souligné les liens qui unissent les deux pays, les Etats-Unis comptant quelque 18 millions d'Italo-Américains selon les estimations.

L'Italie prendra la présidence du G7 en 2024.

Joe Biden et Giorgia Meloni devraient évoquer l'aide à l'Ukraine, la crise climatique, l'immigration et les relations avec la Chine.

Mme Meloni est sous pression pour retirer l'Italie du programme chinois dit des Nouvelles routes de la soie visant, à coups d'investissements pharaoniques, à développer les infrastructures terrestres et maritimes pour mieux relier la Chine au reste de l'Asie et à l'Europe et l'Afrique.

"Ils parleront certainement d'inquiétudes, de perspectives et de défis partagés" concernant la Chine, a commenté John Kirby sans confirmer que le programme des Nouvelles routes de la soie seraient abordées.

Interrogé à propos de l'orientation politique de Mme Meloni, le porte-parole a affirmé qu'il revenait "au peuple italien de décider de leur gouvernement. C'est une démocratie. Le président (Biden, ndlr) respecte cela."