Cette fois, c’est un couple américain qui a connu la même mésaventure ! Kayelee Gates et son fiancé Christian Capraro ont loué une maison en août dernier. Après avoir eu des relations sexuelles dans la salle de bain, le couple a décidé de s’asseoir dans la chambre pour regarder un film. Soudain, ils ont remarqué l’apparition de deux détecteurs de fumée dans la chambre. Curieux, et surtout méfiant, ils se sont approchés et ont constaté qu’une caméra cachée était dissimulée dans l’un des détecteurs. En fouillant la maison, ils se sont aperçus que le même dispositif était présent dans la salle de bain.

”Quand j’y repense, j’ai le cœur qui bat la chamade”, a déclaré Kayelee. “Je tremble un peu, rien qu’en vous parlant.” Heureusement, le couple a eu le bon réflexe en appelant directement la police. Les forces de l’ordre ont également trouvé des dispositifs cachés dans le sous-sol où un autre individu séjournait.

Le procès a commencé récemment. Pour les dommages, le couple réclame la somme de 75 000 euros. Le propriétaire du bien, Christoper Goisse, nie toute implication. Il assure que le couple a délibérément mis les dispositifs pour gagner de l’argent. Cependant, l’enquête ne semble pas tourner en sa faveur. Il y a un an, il avait fait obstruction en refusant à la police de fouiller la chambre de son frère jumeau, Larry, qui était fermée à clé dans la même résidence. Sorti quelques heures plus tard, il semblerait que le frère aurait détruit toutes les preuves.

Pour le couple, il se peut que les deux frères aient balancé toutes les vidéos sur internet. Psychologiquement, Kayelee se dit atteinte : “Cela me donne la chair de poule de ne pas savoir lorsque quelqu’un me regarde bizarrement, s’il y a une possibilité qu’il ait vu la vidéo. C’est une idée qui me trotte dans la tête à chaque fois que je rencontre quelqu’un.”

Airbnb n’a pas encore répondu à cette affaire mais les situations similaires se multiplient. Aux États-Unis, c’est déjà la seconde fois que cela se produit.