Le vélo, une passion colombienne: "Bogota est la capitale mondiale de la bicyclette"

Top 15 des villes cyclables du monde

C’est que le vélo est une institution en Colombie. Dans un pays où le football demeure incontestablement le sport roi, une religion à part entière, le cyclisme ne s’en laisse pas conter. En Amérique du Sud, la Colombie fait figure de modèle et constitue le premier marché cycliste du sous-continent. Bogota compte plus de 600 kilomètres de pistes cyclables, plus qu’aucune autre capitale sud-américaine. Près de 10 % des déplacements quotidiens, soit près de 900 000, s’y font à vélo, un chiffre considérable. La métropole a même été classée douzième à l’index de Copenhague en 2019, qui distingue les villes les plus cyclables du monde, soit la première non européenne, devançant, entre autres, Barcelone, Berlin et Montréal.

La maire de la capitale est sollicitée par ses homologues latino-américains pour partager son expertise sur le sujet, comme récemment à Mendoza, en Argentine. Un modèle qui s’est construit à cheval sur plusieurs générations. “La bicyclette, pour moi, c’est une histoire de transmission. Mon père m’a appris à l’aimer, comme mon grand-père l’avait fait avec lui. Aujourd’hui, ce sont mes deux enfants, de cinq et huit ans, qui ont pris le relais”, témoigne Javier, ingénieur d’une quarantaine d’années.

Un ascenseur social...

D’où vient ce particularisme dans un pays andin au relief accidenté (Bogota est, avec 2 600 mètres d’altitude, la troisième capitale la plus haute au monde), bien loin des terres planes de Belgiue ou des Pays-Bas, référents mondiaux en la matière ? Les récents succès de coureurs cyclistes colombiens dans les grandes compétitions internationales, dont la double victoire d’Egan Bernal sur le Tour de France 2019 et sur le Giro d’Italie 2021 a été un point d’orgue, constituent un motif de fierté qui a certainement joué un rôle dans la popularisation de la petite reine. Leurs victoires ont suscité des célébrations massives à travers tout le pays, réunissant des centaines de milliers de supporters, chose que seul le football avait su accomplir jusqu’ici. Les rêves d’ascension sociale incarnés par les coureurs cyclistes nationaux, pour la plupart d’origine modeste, ont aussi inspiré une partie de la jeunesse défavorisée du pays.

Mais cette passion colombienne n’est pas que d’ordre sportif et a des racines profondes. Le grand écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez n’a pas manqué d’écrire sur le cyclisme, en inventant même sa genèse imaginaire et poétique dans un article publié dans le quotidien El Heraldo en 1950 : “Lorsque l’Homme fut en mesure de pédaler pour maintenir son équilibre, il inventa le vélo. ”

Mais aussi un outil quotidien

L’usage massif de ce dernier en Colombie résulte de contraintes d’ordre urbanistique. L’absence de métro dans une ville aussi étendue que Bogota (1 636 kilomètres carrés) a ainsi obligé les habitants à trouver d’autres options, afin d’échapper aux embouteillages monstres de la capitale. La bicyclette s’est vite imposée comme une alternative idéale. Parallèlement, depuis les années 1980, les pouvoirs locaux ont encouragé sa démocratisation, en construisant des pistes cyclables, en mettant en place des infrastructures adaptées ou dernièrement en lançant une solution de vélopartage. Signe de ce volontarisme, l’édile de Bogota, Claudia López Hernández (gauche écologiste) affiche ses ambitions dans un tweet du 3 juin 2023 : “Nous continuerons à prouver que Bogota est la capitale mondiale de la bicyclette […] ” Quant aux problèmes d’insécurité (accidents, vols), bien réels dans un pays qui n’a pas encore vaincu tous ses vieux démons, ils n’ont jusqu’ici pas freiné l’essor irrésistible du cyclisme.

Dans un pays socialement inégalitaire comme la Colombie, le vélo sert également de moyen de transport à toute une partie de la population qui n’a pas les moyens de s’offrir une voiture ou une moto pour se déplacer. C’est l’outil essentiel des livreurs de repas, les rappitenderos, du nom de la société colombienne de livraison Rappi, prédominante dans les rues de Bogota. Pour atteindre certains quartiers haut perchés ou parcourir des distances parfois gigantesques au quotidien, certains livreurs ajoutent un petit moteur sur leurs bicyclettes. D’autres n’en ont pas.

Un demi-Tour de France par mois

Adolfo fait partie de ces derniers. Originaire du Venezuela, il a d’abord vécu deux ans à Barranquilla, sur la côte caraïbe du nord de la Colombie, avant de s’installer dans la capitale il y a six mois. Il parcourt l’équivalent d’un demi-Tour de France par mois. “Le mois dernier, j’ai fait 1 600 kilomètres à vélo. Le mois précédent, 1 530 kilomètres. Je n’échangerais ma bicyclette pour rien au monde. On peut se faufiler n’importe où avec. Et ça garde en forme ! ” Malgré l’optimisme apparent de Adolfo, les conditions de travail des rappitenderos sont régulièrement dénoncées en raison de leurs faibles niveaux de rémunération et d’une protection sociale insuffisante, dans un métier où les accidents sont nombreux.

Entre les vélos de course dernier cri des résidents des quartiers aisés du nord de Bogota et les bécanes rafistolées des livreurs, entre ceux pour qui le cyclisme est une pratique sportive et ceux qui pédalent pour se nourrir, il y a un monde, qui dit beaucoup des disparités socio-économiques du pays. Mais, en dépit des inégalités qu’il ne peut manquer de refléter, le “petit cheval d’acier” fait aujourd’hui bel et bien partie du patrimoine national de la Colombie.