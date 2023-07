L’horrible mise à mort de Mary, le “plus grand animal vivant sur terre”

À la fin de l’été de cette année 1916, le “Sparks Brother’s Circus” (en français, le cirque des frères Sparks, les fondateurs et gérants) est en représentation du côté de Saint-Paul, en Virginie. À côté des hommes statues et des lions de mer, ce qui fait le succès du cirque, c’est la présence des éléphants. L’un des pachydermes en particulier retient l’attention : il s’agit de Mary, décrite à l’époque dans une publicité comme “le plus grand animal vivant sur Terre”.

Outre par son envergure impressionnante, l’éléphante d’une trentaine d’années épate le public par ses capacités spéciales. Il est ainsi rapporté que Mary sait se tenir en équilibre sur la tête, qu’elle joue des instruments de musique et qu’elle est capable de taper dans une balle avec une batte de baseball. On comprend, dans ce contexte-là, que les frères Sparks ne voudraient pour rien au monde devoir se débarrasser de leur animal fétiche, qui leur rapporte gros. Un événement va toutefois venir tout bouleverser…

Une affiche de présentation d'un spectacle du cirque ©Printscreen YouTube

Un double accident qui vire au drame

Alors que les affiches pour le spectacle du cirque pullulent dans toute la ville de Saint-Paul, un local, Walter Eldridge, va être pris par une idée : ce vagabond sans emploi et ex-employé d’hôtel se dit qu’il pourrait tenter sa chance et décide d’aller offrir ses services à la troupe. Charlie Sparks, le directeur, est justement à la recherche d’une aide pour épauler les soigneurs des éléphants. Walter Eldridge, que l’on surnomme “Red” de par ses cheveux roux, est alors engagé. On le prévient toutefois : parmi les éléphants, il devra se conduire délicatement avec Mary car celle-ci n’a jamais été battue et pourrait dès lors mal réagir si tel était le cas.

Deux jours à peine après son engagement, “Red” accompagne le cirque en déplacement à Kingsport, dans le Tennessee. Nous sommes le 12 septembre et ce jour va tout bouleverser. Alors qu’il a pour mission d’emmener les éléphants se désaltérer, l’aide-soigneur va mal réagir lorsque Mary décide de s’écarter du chemin pour aller “piquer” une pastèque sans doute tombé d’un camion. Mécontent, Walter Eldridge sanctionne l’animal en le piquant derrière l’oreille avec un crochet. La réaction de Mary est immédiate : dans un barrissement de douleur, elle expédie son bourreau dans les airs. Les autres soigneurs interviennent rapidement pour calmer l’éléphante. Quant à “Red”, il se relève tant bien que mal, mais en colère.

Durant l’après-midi, les éléphants participent à un spectacle. En tête de file, Mary est scrutée avec attention par le public présent. Mais revanchard, Walter Eldridge ne compte laisser aucune chance à l’animal en cas de faux pas. Et ce qui devait arriver arriva : alors qu’il lui assène un coup de bâton, l’éléphante réagit très mal et propulse à nouveau “Red” dans les airs. Celui-ci retombe dans la sciure de l’arène, mais cette fois, Mary est déterminée à en finir. Elle ne laisse pas le temps aux autres membres de la troupe d’intervenir, fonce sur son tortionnaire et écrase sa tête de tout son poids. Walter Eldridge meurt ainsi écrasé sous plus de cinq tonnes de muscles.

Une condamnation sans pitié

La réaction du public ne se fait pas attendre. Choqués, les gens demandent la mise à mort immédiate de l’animal. Dans la foule, un individu sort même une arme et tire cinq fois sur Mary, sans succès. Charlie Sparks, le patron du cirque, demande à tout le monde de se calmer et assure que de tels tirs ne suffiront pas à abattre l’éléphante, dont la peau est trop épaisse. Le propriétaire sait toutefois que personne n’acceptera qu’il laisse l’animal impuni. Et par crainte de perdre son autorisation de faire apparaître des éléphants dans son spectacle, il décide de prendre une mesure radicale : Mary sera pendue, comme les grands criminels de l’époque. Sa décision est applaudie par le public.

Encore faut-il parvenir à suspendre les cinq tonnes de l’éléphante. Une solution est trouvée : dans la ville d’Erwin, à une quarantaine de kilomètres, une grue qui sert à décharger les trains de charbon est en mesure de pouvoir soulever l’animal. Le lendemain, le 13 septembre 1916, Mary est donc emmenée en compagnie de quatre autres éléphants – car elle ne se laisserait pas conduire seule – vers la gare. Direction le lieu du sacrifice, en train. Une fois sur place, et devant une foule de près de 2.500 personnes qui ont payé leur place, on attire l’éléphante avec de la nourriture au pied de la grue. Commence alors la triste mise à mort.

La grue qui servira à la pendaison de Mary ©Printscreen YouTube

Mais une fois de plus, les choses ne se passent pas comme prévu. Le pompier Sam Harvey, surnommé Harvey-N’a-qu’un-œil, a été désigné pour mener les opérations. Celui-ci, avec l’aide d’un soigneur, attache l’animal par le cou afin qu’il puisse être soulevé dans les hauteurs. Mais l’homme oublie qu’il avait préalablement accroché les pieds de l’animal à une prise au sol, sur les rails. Dès lors, lorsque la grue commence à soulever Mary, la chaîne cède et l’éléphante tombe lourdement sur le sol. “Ils ont mis un certain temps à préparer la chaîne autour de son cou, quand ils ont commencé à la soulever, j’ai entendu les os et les ligaments dans son pied craquer”, raconte d’ailleurs un témoin, selon des enregistrements conservés aux Archives de l’East Tennessee State University.

Dans la foule, un grand cri de panique surgit car les gens ont peur que l’animal blessé ne se rebelle. Sauf que Mary est mal en point et reste allongée, sa hanche étant brisée. L’éléphante est alors à nouveau attachée au cou avec une chaîne plus résistante et l’opération reprend. Cette fois, Mary n’en reviendra pas. Au bout de trente minutes d’agonie, on la redescend au sol. La mort de l’animal est confirmée, sous les hourras du public présent en nombre.

La foule assiste à la pendaison de Mary ©Printscreen YouTube

Quant à l’endroit où Mary a été enterrée, il reste flou car aucune stèle ni aucune plaque commémorative n’ont jamais été placées. Certains avancent que l’emplacement de sa tombe se trouve devant l’actuel tribunal d’Erwin. Mais cela semble peu plausible car il aurait alors fallu déplacer l’animal sur plus d’un kilomètre. D’après certains témoignages d’époque, Mary a en réalité été enterrée sur place, le long des voies de chemin de fer, dans un immense trou “de la taille d’une grange”.

Aujourd’hui, des défenseurs de la cause animale aimeraient que la mémoire de Mary soit honorée à Erwin. Mais les autorités, qui ne nient pas ce qu’il s’est passé “même si ce n’est pas de notre faute”, ne veulent pas que la ville soit assimilée à ce triste événement.