Donald Trump est devenu le premier président accusé d’avoir comploté contre les États-Unis

De multiples charges

Donald Trump est poursuivi pour avoir jeté le doute sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et d’avoir continué à propager ses mensonges quand bien même il savait pertinemment que son discours était contraire à la vérité. Il l’est aussi pour avoir mené, avec des complices, une stratégie visant à inverser ces résultats, notamment en exhortant des responsables locaux à falsifier les chiffres du scrutin dans plusieurs États clés. Il l’est encore pour avoir tenté de contrecarrer une procédure officielle – la certification des résultats électoraux par le Congrès, le 6 janvier 2021 – en cherchant à recruter des “grands électeurs” mieux disposés à son égard ou en exerçant d’intenses pressions sur son vice-président, Mike Pence, pour qu’il invalide la victoire de son adversaire, Joe Biden. Il l’est enfin pour avoir encouragé ses partisans à prendre d’assaut le Capitole afin d'empêcher “la gauche radicale démocrate et les médias rompus aux fausses nouvelles” de “voler leur victoire” – une attaque elle aussi sans précédent contre le siège du pouvoir législatif et le symbole de la démocratie américaine.

Les charges retenues contre Donald Trump peuvent tout aussi bien tenir en une phrase : l’ancien Président a ourdi “un complot contre l’État américain”, niant l’intégrité des élections du 3 novembre 2020, cherchant à discréditer les autorités qui les ont organisées, et s’efforçant de déposséder de leur droit de vote les Américains qui lui avaient préféré son rival démocrate. L’enjeu tient pareillement en une question : un président en exercice peut-il impunément se répandre en mensonges et abuser de ses prérogatives pour s’accrocher au pouvoir et s’opposer à la volonté des électeurs ?

“Un projet criminel”

Pareil scénario était jusqu’ici plus facile à imaginer dans une république bananière qu’aux États-Unis, relevait mercredi la presse américaine. “Les mensonges de l’accusé étaient destinés à entraver une fonction essentielle de l’État américain : le processus par lequel la nation collecte, compte et certifie les résultats de l’élection présidentielle”, a souligné le procureur indépendant Jack Smith, en présentant mardi l’acte d’accusation de 45 pages. “Malgré sa défaite, le prévenu était déterminé à rester au pouvoir”, y lit-on. “Par conséquent, durant plus de deux mois, il a prétendu qu’il y avait eu des fraudes […] et qu’il avait en fait gagné. Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu’elles étaient fausses.”

Pour mener à bien “son projet criminel”, Donald Trump n’était pas seul, estime le procureur. L’acte d’accusation mentionne six “co-conspirateurs”, qui ne sont pas (encore) inculpés et dont les noms n’ont, par conséquent, pas été divulgués. Si l’identité du sixième, “un consultant politique”, reste énigmatique, celle des cinq autres ne semble, en revanche, pas faire de mystère. Quatre seraient des avocats : Rudy Giuliani (l’ex-maire de New York devenu l’âme damnée de Trump), John Eastman (l’artisan des pressions sur Pence), Sidney Powell (la théoricienne enflammée de “l’élection volée”) et Kenneth Chesebro (le recruteur des “grands électeurs” de rechange). Quant au dernier larron présumé, Jeffrey Clark, un obscur fonctionnaire du ministère de la Justice, sa dévotion à l’ancien Président ne fut pas loin de lui valoir une nomination in extremis au poste de ministre.

Vers une quatrième inculpation

Donald Trump a sans surprise accueilli ces nouveaux développements avec sa superbe habituelle, raillant les délais mis par Jack Smith à l’inculper et dénonçant une interminable persécution. Il ne pouvait en aller autrement puisque l’intéressé continue de clamer qu’il a été privé de sa victoire en 2020, en sachant que des dizaines de millions d’Américains le croient toujours. Trump sait aussi que ces inculpations (pas plus que d’éventuelles condamnations) ne l’empêchent pas d'être candidat à la présidentielle et accroissent même ses chances, en l’érigeant en victime et en lui garantissant une visibilité médiatique. La perspective d’une quatrième inculpation, pour avoir refusé sa défaite en Géorgie, ne risque donc pas de lui inspirer beaucoup plus d’inquiétude.

Les sondages ne lui donnent pas tort. Le dernier en date, publié lundi par le "New York Times" et Siena College, confirme la domination écrasante de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine. Il a les faveurs de 54 % des électeurs, contre 17 % seulement au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Les autres prétendants sont très loin derrière. Mike Pence, l’ex-ambassadrice à l’Onu Nikki Haley et le sénateur de la Caroline du Sud Tim Scott sont crédités d’à peine 3 %, et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, de 2 %.

“N’importe qui se plaçant au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis”, a réagi Mike Pence après la nouvelle inculpation de celui qu’il avait si fidèlement servi pendant huit ans. Son témoignage a apparemment pesé lourd dans l’établissement des charges contre Donald Trump. Malgré quoi, les Républicains continuent visiblement de préférer très largement le maître au valet.