Entre la justice et la loyauté familiale, le président colombien a choisi : "Petro démontre dans cette affaire son attachement à la démocratie"

La justice avant la famille

Réagissant sur Twitter, Gustavo Petro s’est immédiatement placé au-dessus de la mêlée : “En tant que Président de la République, j’assure que le Parquet a toutes les garanties de ma part pour faire respecter la loi. […] Puissent ces événements forger [le] caractère [de mon fils] et lui permettre de réfléchir à ses erreurs.” Cette prise de distance a été diversement interprétée en Colombie. D’une part, elle a décontenancé certains contempteurs du président, notamment à droite, qui s’attendaient peut-être à plus de pugnacité. En effet, depuis son investiture, le premier dirigeant de gauche de l’histoire du pays multiplie les passes d’armes avec le Procureur général de la Nation, Francisco Barbosa, proche du précédent chef d’État Ivan Duque (droite) et critique acerbe de l’actuel chef de l’État.

Ce dernier, parfois accusé d’autoritarisme, a par la même occasion affiché son respect des institutions et de la séparation des pouvoirs. “Petro démontre dans cette affaire son attachement à la démocratie, en plaçant le débat sur le terrain du judiciaire. Il tranche avec la tradition colombienne du mépris pour la justice, notoirement incarnée par l’ancien président Álvaro Uribe, qui la considérait comme naturellement anti-patriotique”, explique Omar Rincón, professeur de communication politique à l’Université des Andes de Bogota.

D’autre part, dans une société où la famille reste une institution sacrée, le détachement de Gustavo Petro en a interpellé certains : “La [réaction de Petro] est d’une étonnante froideur paternelle. Plus grave, elle s’accompagne d’un jugement sévère, qui enfonce davantage son propre fils”, écrit ainsi la polémiste Paola Ochoa dans les colonnes du quotidien El Tiempo.

Une popularité en berne

Entre la justice et la loyauté familiale, Gustavo Petro a tranché : ce sera donc la justice. Mais avait-il vraiment le choix ? La nouvelle tombe mal pour celui qui a pris ses fonctions au palais Nariño il y a un an. Alors qu’il avait fait de la lutte contre la corruption un des points clés de son programme présidentiel, son image se trouve aujourd’hui ternie. Dans une enquête d’opinion, réalisée avant la médiatique arrestation, la cote de popularité du président colombien s’élève à 39 %, certes supérieurs aux 20 % récoltés en fin de mandat par le très impopulaire Ivan Duque, mais témoignant aussi d’une érosion certaine par rapport à l’état de grâce des premiers mois de sa présidence. Une série de déceptions et de contretemps autour de ses principales réformes, notamment celle du système de santé, avait fait imploser en avril la coalition gouvernementale qui incluait des forces libérales et centristes, privant le dirigeant colombien de sa majorité parlementaire et réduisant drastiquement sa marge de manœuvre.

L’ouverture récente de pourparlers avec des groupes armés dissidents des FARC et les gangs de la ville de Medellin liés au narcotrafic, ainsi que la poursuite des négociations avec la puissante guérilla de l’ELN (Armée de libération nationale) témoigne de la volonté, au plus haut niveau de l’État, de mettre fin au conflit interne colombien, vieux de près de soixante ans et qui a fait plus de 450 000 victimes à ce jour. Reste à voir dans quelle mesure la période de turbulences politiques que traverse Gustavo Petro, combinée aux récentes affaires judiciaires touchant son entourage (l’arrestation de son fils s’ajoute à une enquête visant son frère et à un scandale d’écoutes illégales mettant en cause deux de ses proches), affectera son ambitieux projet de “paix totale”.