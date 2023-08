Cuba annonce des mesures pour limiter les transactions en espèces

Par ailleurs, les sommes provenant de transactions en liquide devront être déposées sur un compte bancaire au plus tard le jour ouvrable suivant, selon la résolution de la Banque centrale publiée dans la Gazette officielle cubaine.

Les distributeurs automatiques de billets seront réservés aux personnes physiques touchant un salaire, une pension de retraite ou disposant d'autres avoirs ou épargne personnels.

Ces derniers mois, retirer de l'argent aux distributeurs est devenu un casse-tête pour les Cubains, qui doivent effectuer de longues queues devant les rares appareils approvisionnés et doivent se contenter de billets de faible dénomination.

L'annonce de la Banque centrale intervient alors que le dollar et l'euro atteignent des sommets face au peso cubain sur le marché informel. Le billet vert s'échangeait mercredi pour 230 pesos, et l'euro pour 237 pesos, selon le cours publié quotidiennement par le site indépendant El Toque. Le taux officiel est de 24 pesos pour un dollar et de 26 pesos pour un euro.