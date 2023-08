Donald Trump réagit à son audience au tribunal : “C’est la persécution d’un opposant politique”

Donald Trump est devenu le premier président accusé d’avoir comploté contre les États-Unis

Il a été inculpé mardi pour avoir poursuivi, avec six complices, une stratégie visant à nier sa défaite électorale du 3 novembre 2020, au mépris de la vérité et de la loi. Il l’est également pour avoir encouragé l’assaut contre le Capitole et mis ainsi en péril la démocratie américaine.