Trump fait campagne en terrain conquis dans l'Alabama après sa comparution au tribunal

Le milliardaire républicain de 77 ans, grand favori de la droite pour la présidentielle de 2024, avait été triomphalement élu dans l'Alabama en 2016 et 2020; et les six républicains que l'Etat envoie à la Chambre des représentants à Washington ont annoncé soutenir sa candidature à la primaire avant le dîner de vendredi.

Donald Trump devance son rival républicain, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, de 39 points selon l'agrégateur de sondages FiveThirtyEight, malgré les affaires qui l'entourent.

L'ex-président a été inculpé au pénal trois fois en quelques mois.

A Washington jeudi, il a plaidé non coupable d'avoir orchestré un complot contre les institutions américaines après sa défaite à l'élection de 2020.

Les deux autres poursuites pénales engagées contre lui cette année concernent des fraudes comptables liées à l'achat du silence d'une actrice de films X et sa désinvolture présumée dans le traitement de documents classifiés.