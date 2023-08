Diplo pour les nuls : Les fautes "techniques" de Donald Trump

Confronté à une cascade de rendez-vous judiciaires, Donald Trump cherche à gagner du temps en tirant sur toutes les ficelles de la procédure, avec l’espoir d’être sauvé par le gong de novembre 2024 et de retourner à la Maison-Blanche plutôt que d’aller en prison. Il a indiqué vouloir ainsi faire récuser la juge fédérale Tanya Chutkan et délocaliser loin de Washington, une ville “hostile”, le procès qui lui est intenté pour son rôle dans l’assaut du Capitole et ses tentatives de renverser le verdict électoral de 2020.