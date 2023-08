Au moins deux morts à la suite de violentes tempêtes à l'est des États-Unis

La pluie, les vents violents et la grêle balayaient la quasi-totalité de la côte est américaine, de l'Alabama à New York où des alertes météo, avec des risques de tornades, ont été émises. Le National Weather Service (NWS) a prévu un "risque modéré" de tempêtes dangereuses, avec des rafales pouvant atteindre plus de 128 km/h.