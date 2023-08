Cette fois, le ciel pourrait bien lui tomber sur la tête: pourquoi Donald Trump a toutes les raisons de craindre son inculpation

Donald Trump a lui-même fait allusion à cette nouvelle actualité judiciaire mardi, lors d’un meeting électoral à Windham dans le New Hampshire. “Je devrais en être à quatre inculpations dans le courant de la semaine prochaine”, a-t-il indiqué devant une foule de partisans enthousiastes, avant de se lancer dans une prévisible diatribe contre Fani Willis.

“Une jeune raciste”

Première femme noire à exercer la fonction de procureur du comté de Fulton (le plus peuplé de la Géorgie avec un million d’habitants, il englobe Atlanta, la capitale de l’État), Willis mène depuis deux ans et demi une enquête minutieuse sur les efforts déployés par Donald Trump pour nier sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 dans ce bastion républicain. Un acharnement que l’ex-Président a tourné en dérision mardi en l’imputant à “une jeune raciste à Atlanta” et en répétant que la magistrate de 51 ans voulait l’inculper pour “un appel téléphonique irréprochable”.

À lire aussi

Tout en s’accrochant toujours à sa conviction que la victoire lui a été volée en 2020, Donald Trump maintient que les poursuites intentées contre lui relèvent d’une vaste conspiration pour l’empêcher d’être réélu, qu’il s’agisse des accusations de fraude fiscale liées au scandale Stormy Daniels, de la conservation illégale d’archives classifiées à son domicile de Mar-a-Lago, ou de son rôle dans l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, et de ses démarches pour rester coûte que coûte au pouvoir. “J’ai contesté l’élection en Géorgie, ce que j’avais parfaitement le droit de faire, ce que j’avais raison de faire, franchement”, s’est-il justifié mardi.

La défaite de Trump en Géorgie avait représenté un coup de massue pour le candidat républicain. C’était la première fois qu’un Démocrate y remportait une élection présidentielle depuis Bill Clinton en 1992. Il fallait remonter à 1976 et 1980 pour trouver un autre précédent avec Jimmy Carter, un enfant du pays. Et avant cela, à 1960, avec John F. Kennedy.

Des votes comptés trois fois

Pour historique qu’il était, le succès de Joe Biden n’en était pas moins étriqué : quelque 14 000 voix de différence sur près de cinq millions. L’étroitesse de la marge incita les autorités – républicaines – de l’État à ordonner un recomptage à la main des bulletins, qui donna 12 284 voix d’avance au candidat démocrate. L’équipe de campagne de Donald Trump exigea alors un troisième comptage, à la machine. Il établit l’écart définitif à 11 779 voix.

C’est à ce stade que le Président prit l’initiative qui devrait lui valoir sa prochaine inculpation : faire pression sur les autorités locales, et en particulier sur le secrétaire d’État, Brad Raffensperger, en charge de l’organisation du scrutin, pour qu’elles trouvent… 11 780 voix. Juste assez pour que Donald Trump puisse être déclaré vainqueur.

On connaît la suite. Raffensperger, pas plus que le gouverneur républicain de la Géorgie, Brian Kemp, ne se laissèrent intimider. Le chantage fut rendu public et l’enquête de Fani Willis bientôt lancée. Avec, pour Donald Trump, l’inconvénient que les charges retenues contre lui sont particulièrement graves (on parle de tentative de corruption d’élus et de fonctionnaires) et solidement étayées, avec des enregistrements (notamment de sa conversation “irréprochable” avec Raffensperger), des preuves écrites et de nombreux témoignages.

À lire aussi

La crainte d’un long emprisonnement

Reconnu coupable, Donald Trump risque la prison. Et dans un des rares États de l’Union où ni le Président ni le gouverneur n’ont le pouvoir de gracier un condamné. Une libération anticipée ne peut y être accordée que par une commission ad hoc, dans des conditions strictes, et seulement quand le détenu a déjà passé cinq ans derrière les barreaux.

On comprend que l’ancien Président, après avoir échoué à bloquer l’enquête et à faire dessaisir Fani Willis, soit quelque peu soucieux. Comme, sans doute, d’autres protagonistes que le Grand Jury saisi du dossier suspectent de faux témoignages. On cite les noms de l’avocat Rudy Giuliani et du sénateur Lindsey Graham.