Premier anniversaire sous haute tension pour le président colombien après l'arrestation de son fils : “S'il a été complice, il devrait partir"

Le couple, même séparé, avait d’abord déclaré que les fonds avaient servi à son enrichissement personnel. Mais Nicolas Petro, 37 ans, n’a visiblement pas apprécié l’attitude de son père qui a annoncé publiquement qu’il laisserait la justice suivre son cours sans la moindre intervention de sa part.

Quelques jours plus tard, contre l’avis de ses avocats et face aux nouvelles preuves qui s’amoncelaient contre lui, l’aîné des six enfants du président de la République colombienne a annoncé qu’il allait collaborer avec la justice. Selon plusieurs médias locaux, le procureur Burgos en charge de l’enquête aurait proposé “une réduction de 50 % de la peine encourue en échange de ses aveux”.

Nicolas Petro a donc notamment révélé les noms de trois de ces généreux “mécènes” qui auraient délié leurs bourses pour aider au financement de la campagne présidentielle de son père. Parmi ceux-ci, Samuel Santander López Sierra, un ex-sénateur colombien surnommé “Marlboro man” pour avoir longtemps été, dans les années 80, le roi de la contrebande de cigarettes et d’alcool dans le nord du pays. Il a été extradé en 2003 aux États-Unis où il a purgé une peine de dix-huit ans de prison pour trafic de drogue.

Selon l’ex-belle-fille du président, “Malboro man”, de retour en Colombie en 2021, aurait remis près de 600 millions de pesos (140 000 euros) en liquide à Nicolas Petro, dans l’espoir d’obtenir le soutien de la campagne de Gustavo Petro pour reprendre sa carrière politique. Tout cela sans que le futur vainqueur de la présidentielle ne soit au courant, selon la bru.

”Une partie de cet argent a été utilisée par Nicolas Petro lui-même […] et une autre partie a été investie dans la campagne présidentielle de 2022”, a expliqué le procureur général Francisco Barbosa, ouvertement en guerre contre Gustavo Petro, à l’issue d’une audition du suspect qu’il a ensuite placé en garde à vue.

Un président affaibli mais combatif

Le président, lui, n’a pas démenti le financement illégal de sa campagne évoqué par son fils. En revanche, à l’occasion d’une rencontre avec des agriculteurs dans le nord du pays le 4 août, il a nié ouvertement avoir été au courant de ces mouvements financiers.

”Ce qui n’arrivera jamais […] c’est que l’on dise que l’actuel président de la République ait initié ou été complice d’un délit commis par l’un de ses fils ou l’une de ses filles, car cela ne s’est pas produit”, a-t-il affirmé, avant d’ajouter : “si c’était le cas, ce président devrait partir aujourd’hui”

Quelle que soit sa posture, politiquement, le coup est rude pour un président qui a bâti une partie de sa réputation sur la dénonciation de la corruption du système politique colombien. La droite, encore groggy de sa défaite à la présidentielle ne s’est pas fait prier pour monter aux barricades et exiger la démission du président. Certains courants de la droite ont déjà annoncé vouloir mettre sur pied des manifestations pour réclamer le départ du président, tandis que le sénateur Jota Pe Hernandez, célèbre sur les réseaux sociaux en Amérique latine a, lui, prévenu qu’il allait demander la mise sur pied d’une commission d’enquête sur ce dossier et sur le rôle réel du président qui ne pourra s’opposer à cette démarche faute de majorité à la chambre haute.

Gustavo Pedro a donc esquissé ces derniers jours sa ligne de défense. “Ce gouvernement prend fin par mandat populaire, par personne d’autre. Personne d’autre ne peut mettre fin à ce gouvernement que le peuple lui-même, et ce peuple a donné un ordre à la majorité dans les urnes : nous irons jusqu’en 2026 !”

D’ici là, le président et les Colombiens ont rendez-vous le 29 octobre prochain avec des élections locales qui s’annoncent comme un véritable test pour le président et sa formation politique.