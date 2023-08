Qui est Fani Willis, qui devrait inculper bientôt Donald Trump en Géorgie ?

À lire aussi

Alors que la presse éventait l’affaire, Fani Willis en comprit d’emblée l’importance et sut qu’une enquête d’une envergure sans précédent s’imposerait. Elle avait, certes, déjà l’expérience des marathons judiciaires : elle avait orchestré, en 2014-2015, le plus long procès dans l’histoire de la Géorgie avec un scandale de fraude aux examens dans l’enseignement public révélé cinq ans plus tôt. Cette fois, il s’agissait, cependant, de s’attaquer au premier personnage du pays et d’interroger des dizaines de protagonistes parmi lesquels des gens célèbres et puissants.

Née en Californie en 1971, formée à l’université Howard de Washington (la “Harvard noire”), puis diplômée en droit de l’université d’Emory à Atlanta, Fani Willis s’est taillée une réputation de rigueur et de compétence – des prévenus qu’elle a fait condamner lui ont même reconnu du “génie”… Elle ne redoute pas les défis. Après dix-sept ans dans la magistrature à Fulton (le comté le plus peuplé de la Géorgie, qui englobe Atlanta), et quelques années de pratique privée, elle se résolut, en 2020, à affronter son ancien patron à Fulton, Paul Howard, pour lui enlever le poste de procureur. Elle fut élue avec 73 % des suffrages.

Fille d’un avocat qui fut membre des Black Panthers (un mouvement de libération afro-américain d’inspiration maoïste), Fani Willis s’est exposée aux insultes et aux calomnies. Donald Trump, dont elle devrait annoncer la semaine prochaine l’inculpation, l’a traitée de “jeune raciste” liée à “la gauche radicale” et lui prête une relation avec le rappeur YSL Mondo, qu’elle avait défendu dans un dossier de violence en bande organisée. C’est dire que, dans l’éventuel procès de l’ancien Président, la procureure joue, elle aussi, sa réputation.