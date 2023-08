Pourquoi Hawaï endure probablement la pire catastrophe naturelle de son histoire

Avec un bilan qui ne cesse de s’alourdir (on dénombrait une cinquantaine de morts vendredi et des milliers de bâtiments rasés ou ravagés), la catastrophe pourrait être la plus terrible, en pertes humaines, depuis l’éruption du volcan Kilauea qui fit 400 morts en novembre 1790 sur Big Island, la plus grande île de l’archipel. Et en termes de dégâts matériels, on devrait approcher ou dépasser les trois milliards de dollars causés par l’ouragan Iniki qui frappa Hawaï en septembre 1992. Les autorités estiment d’ores et déjà à quelque 2 milliards de dollars le coût de la reconstruction à Maui.

Pique-niques au coucher du soleil

Ceux qui ont eu le privilège de séjourner à Hawaï, et à Maui en particulier, ne peuvent que regarder avec effarement le déchaînement des éléments qui a transformé un paradis en enfer. Jalonnée de localités touristiques comme Kihei, aujourd’hui menacée par les flammes, la petite route pittoresque qui longe la côte occidentale de Maui drainait autochtones et vacanciers pour de rituels pique-niques en famille, au bord de l’océan Pacifique, sur fond de couchers de soleil grandioses.

Et que dire de la disparition de Lahaina, rayée de la carte comme si elle avait été bombardée, racontent des témoins. Éphémère capitale du royaume hawaïen, dans la première moitié du XIXe siècle, avant l’avènement de Honolulu sur l’île d’Oahu, cette bourgade de dix mille habitants concentrait le patrimoine historique le plus ancien de l’archipel, avec son architecture “coloniale” et son musée qui rassemblait d’inestimables objets et documents – tous partis en fumée. Des vies y ont été perdues, d’autres sont détruites, mais c’est surtout une âme, celle du peuple hawaïen, qui est blessée.

Des sécheresses plus fréquentes et plus longues

Lahaina signifie “soleil cruel” dans la langue hawaïenne, en référence à des sécheresses récurrentes. De quoi récuser une idée reçue : des îles tropicales, à la végétation luxuriante, devraient être épargnées par les incendies. C’est vrai qu’il pleut beaucoup à Hawaï (combien de visiteurs ont ainsi eu leurs vacances “idylliques” gâchées !), mais l’archipel connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et plus longs.

L’été est la saison sèche à Hawaï et c’est aussi la saison des ouragans. Les experts sont divisés sur le rôle que l’ouragan Dora a pu jouer, alors qu’il passe à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l’archipel. Une zone de haute pression, sur le Pacifque-Nord, a manifestement suffi à renforcer les vents qui ont attisé le feu sur Maui, Oahu et Big Island. Mais il est probable que Dora ait aggravé la situation.

Une végétation endémique inadaptée

C’est, au demeurant, un autre phénomène ayant favorisé la propagation du feu qui interpelle les spécialistes : l’aménagement des sols. Ou, plus exactement, leur abandon. L’essor de l’industrie touristique a entraîné la régression de l’agriculture. Les plantations de canne à sucre et d’ananas ont fait place à de vastes étendues envahies par une végétation allogène et endémique comme l’herbe de Guinée ou l’herbe fontaine.

Ces espèces non seulement brûlent plus facilement, mais elles repoussent aussi plus vite après un incendie, occupant ainsi toujours plus d’espace au détriment des plantes indigènes. Cette évolution, si elle n’est pas jugulée, exposera l’archipel à des incendies toujours plus dévastateurs.