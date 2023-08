Guatemala: quatre touristes français retrouvés vivants après deux jours perdus en forêt

Selon un bulletin publié par l'Institut guatémaltèque du tourisme, il s'agit d'Ana Gretel Adelaida Haeussler Pivaral, 40 ans, Patricia Haeussler Porras, 68 ans, Valentin Christian Arnau Carpentier Haeussler, 6 ans, et Antony Cédric Patrick Carpentier, 41 ans.

Les touristes, tous membres de la même famille, avaient été vus pour la dernière fois mercredi dans le parc national de Tikal, l'un des principaux sites archéologiques mayas du Guatemala.

Les quatre Français ont été retrouvés au sein même du parc, à environ 5 km de la principale zone archéologique du complexe situé entre les municipalités de Flores et de La Libertad, dans le Petén.

Des images diffusées par les sauveteurs montrent les touristes soignés dans des fourgons et des ambulances avant leur transfert par avion vers la capitale Guatemala.

Le parc Tikal est situé à plus de 500 km au nord de la capitale, près de la frontière avec le Mexique et le Belize. Riche de vestiges mayas, composés de pyramides et de temples, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979.

Début janvier 2022, un touriste allemand, Stephan Baitz, y avait été retrouvé mort, deux jours après avoir été porté disparu dans la région.

L'homme de 53 ans s'était séparé du groupe avec lequel il visitait le site pour explorer les sentiers du parc archéologique avant de disparaître.

Trafic de drogue

Toujours dans le même parc, en 2001, plusieurs touristes, dont des Américains et des Européens, avaient été agressés par des hommes encagoulés et armés qui avaient tué un garde forestier qui tentait de les défendre. Une touriste originaire du Honduras résidant aux Etats-Unis avait été violée.

Le Guatemala, pays le plus peuplé d'Amérique centrale avec près de 18 millions d'habitants, est miné par 36 années de guerre civile, le crime organisé, la corruption et la pauvreté.

Le pays est l'un des plus de violents du continent, avec un taux d'homicides de 17,3 pour 100.000 habitants fin 2022, selon l'ONU, attribués pour moitié aux gangs criminels (maras) et au trafic de drogue transitant par son territoire.

La première économie d'Amérique centrale reste l'un des pays les plus inégalitaires du continent américain avec un taux de pauvreté de 59,3%, selon la Banque mondiale.

Le Guatemala a accueilli en 2019 un pic de quelque 2,5 millions de touristes étrangers, qui ont laissé des recettes de près de 1,3 milliard de dollars américains.

En 2022, après la pandémie, 1,8 million de visiteurs sont entrés dans le pays. Les principaux pays d'origine des touristes cette année étaient le Salvador (39%), autre petit pays d'Amérique centrale, et les Etats-Unis (24%), selon l'Institut guatémaltèque du tourisme.