Les États-Unis et la Belgique créent une unité de conversion sur F-35 en Arizona

Le 312 FS est commandé par un lieutenant-colonel américain, Jason Wall, dont l'adjoint est un officier belge, le major aviateur Pierre-Yves Libert, alias "SO6", récemment arrivé sur place. L'unité fait partie du 56e wing de chasse (56 FW), entièrement dédié à la formation de nouveaux pilotes de combat au sein de huit "squadrons" - six volant sur F-35A et deux sur F-16, dont un "singapourien". Le wing, commandé par le général de brigade Jason Rueschhoff, forme chaque année plus de 400 pilotes et 300 contrôleurs du trafic aérien. La barre des 2.000 pilotes formés sur F-35 a été franchie en avril dernier.

À terme, 144 avions seront basés à Luke Air Force Base (AFB), uniquement à des fins d'instruction, sous l'égide de l'"Air Education Training Command" (EATC) de l'US Air Force.

La nouvelle escadrille comptera dix-sept militaires belges - cinq sont déjà sur place et les autres doivent arriver d'ici novembre - et du personnel américain, dont six pilotes instructeurs, a-t-on précisé de source militaire.

Le 312 FS doit assurer à partir de l'an prochain la formation sur F-35 de 48 pilotes belges et de 120 techniciens, qui se rendront d'abord sur la base aérienne Eglin, en Floride (sud-est des États-Unis), avant de rejoindre Phoenix pour la partie pratique, a expliqué la Force aérienne.

La durée de la conversion d'un pilote dépendra de son expérience. S'il a déjà volé sur F-16, il devra suivre six semaines de cours académiques et effectuer 36 séances de simulateur de vol et 26 vols réels (à raison de deux par semaine), sous l'appellation d'IQ ("Initial Qualification)". La formation sera - logiquement - plus longue pour les jeunes aviateurs issus d'une école pour pilotes de chasse, l'Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), installée sur la base aérienne Sheppard, près de Wichita Falls, dans le nord du Texas.

Ces jeunes hommes et femmes devront d'abord consacrer sept mois et demi à leur "qualification initiale" (IQ), comprenant 37 vols et 44 séances de simulateur, avant de suivre la même formation (TX) que leurs collègues plus expérimentés.

Le gouvernement fédéral a décidé en octobre 2018 d'acheter 34 avions de combat de cinquième génération F-35 aux Etats-Unis pour un montant désormais estimé à 4,5 milliards d'euros

Huit de ces appareils se trouvent désormais à différents stages d'assemblage au sein de l'usine de l'avionneur américain Lockheed Martin à Fort Worth, au Texas. Mais la livraison des deux premiers appareils, avec une sortie d'usine du premier exemplaire prévue en décembre, devrait connaitre des retards en raison de délais dans la mise au point de nouveaux équipements et logiciels - une situation qui s'applique à l'ensemble des F-35 produits.

Les huit premiers F-35 belges resteront dans un premier temps basés à Luke pour la formation des pilotes et des mécaniciens. Ce n'est qu'en 2025, en principe en mai, que les quatre premiers appareils sont attendus sur la base aérienne de Florennes, où un complexe dédié au F-35 est en construction, au sein des installations du 2e wing tactique.

Les premiers appareils devraient arriver deux ans plus tard sur l'autre base belge d'avions de combat, à Kleine-Brogel, au Limbourg qui abrite le 10e wing tactique. Les livraisons des 34 avions doivent s'étaler jusqu'en 2030, à raison de quatre ou cinq par an.