Le "monstre des Andes", le tueur en série aux plus de 300 meurtres: "Je sais qu’il n’est pas mort"

Pour comprendre l’instinct de tueur de Pedro Alonso Lopez, il importe de retracer son parcours. Il naît le 8 octobre 1948 à Ipiales, en Colombie mais ne connaît pas son père : celui-ci, politiquement engagé, est tué lors des conflits armés qui sévissent dans le pays. Pedro est à ce moment encore dans le ventre de sa mère. Septième d’une fratrie qui comptera 13 enfants, Pedro et les siens voient leur mère se prostituer quotidiennement. Cette dernière reçoit ses clients à domicile, ne protège ses enfants que par un simple rideau et doit faire face à des hommes souvent mal intentionnés.

À l’âge de 8 ans, Pedro est surpris en train d'abuser de sa sœur. La réaction de la mère est immédiate : elle chasse l’enfant de la maison. Le petit Pedro se retrouve alors à vagabonder dans les rues de Bogota. Comme beaucoup de jeunes dans la même situation que lui, il sombre dans la violence et la drogue. Il est également pour la première fois abusé sexuellement par un homme qui lui propose de l’héberger chez lui. En 1958, un couple d’Américains en vacances prend pitié de l’enfant de 10 ans, alors qu’il fait la manche. Les deux touristes décident de l’emmener dans un orphelinat et paient sa pension.

Pedro Alonso Lopez ©Printscreen YouTube

L’heure de la prison et du premier passage à l’acte criminel

Tout se passe bien jusqu’à ses 12 ans où survient un nouvel événement dramatique dans sa vie : il est violé une deuxième fois, par un professeur de l’établissement. Pedro retrouve alors la rue, où il reprend une vie sombre et misérable. Il multiplie les vols pour gagner un peu d’argent. A ses 18 ans, il est arrêté après un énième méfait. En prison, il subit à plusieurs reprises des sévices sexuels de la part de ses partenaires de cellule. Pedro va alors passer pour la première fois à l’acte criminel. À l’aide d’un couteau de fortune, il tue deux de ses bourreaux et se rend compte du plaisir que cela peut lui procurer.

Ce double crime lui vaut deux années d’emprisonnement supplémentaires, avant qu’il ne retrouve la liberté. Pedro décide de partir pour le Pérou, là où commence sa folie meurtrière. L’homme va s’en prendre à de petites filles, en les enlevant, les violant puis les tuant. Son mode opératoire : il privilégie les populations indigènes car la police n’accorde que très peu d’attention aux disparitions qui les frappent. D’après ses déclarations plus tard, Pedro a déjà fait, en 1978, plus d’une centaine de victimes.

La mort frôlée de justesse avant la capture

Un peu trop sûr de lui, Pedro se fait surprendre lorsqu’il tente de kidnapper une nouvelle jeune fille au sein de la communauté Ayacucho, dans le sud du pays. Persuadée de sa responsabilité dans tous les crimes déjà commis, la population réclame sa peau. Mais un miracle va se produire pour Pedro, comme il le racontera plus tard aux enquêteurs : “Les Indiens du Pérou m’avaient ligoté et enterré dans le sable jusqu’au cou quand ils ont découvert ce que j’avais fait à leurs filles. Ils m’avaient recouvert de miel et allaient me laisser me faire dévorer par des fourmis, mais une missionnaire américaine est venue dans sa jeep et leur a promis qu’elle me livrerait à la police”. Celle-ci décide d’embarquer Pedro, ligoté, dans son coffre. Sauf qu’une fois le village quitté, elle libère Pedro, ignorant tout de son passé criminel.

De retour en Colombie, Pedro reprend ses meurtres mais le pays n’étant pas très sûr, il décide de rejoindre l’Équateur vers la fin des années 70. Là-bas, il y a moins de conflits mais surtout il n’y a pas de condamnation à mort et la peine maximale est de 16 ans. Le tueur va alors multiplier les crimes jusqu’au 9 mars 1980. Ce jour-là, il décide de sévir à nouveau sur un marché à Ambato. Mais alors qu’il tente d'embarquer une jeune fille à qui il a proposé un miroir, la mère de celle-ci se rend compte de la situation et hurle. Les vendeurs se mettent à sa poursuite et finissent par le plaquer au sol. La police arrive et l’emmène au poste. Place à un long interrogatoire.

À cette époque, le nombre de filles disparues dans la région est spectaculaire et les policiers pensent tenir leur homme. Mais encore faut-il qu’il avoue. Malgré une garde à vue musclée, Pedro ne cède pas. Un stratagème va alors marcher : le pasteur Cordova Gudino va prendre place dans sa cellule et se faire passer pour un co-détenu. Au bout d’un mois, il finit par gagner la confiance de Pedro qui lui fait des confessions sur ses quelque… 350 crimes. “Il m’a avoué des actes si horribles, bestiaux et violents que je ne pouvais plus l’écouter”, détaille le pasteur. “Il a d’abord violé les filles puis les a étranglées en les fixant dans les yeux parce qu’à ce moment-là, l’excitation sexuelle et le plaisir ont atteint leur apogée.”

En prison, Pedro Alonso Lopez a accepté de confier son histoire ©Printscreen YouTube

Le tueur en série explique “avoir perdu son innocence à l’âge de huit ans” et donc “avoir décidé de faire de même avec autant de jeunes filles que possible”. Il accepte de collaborer avec la police équatorienne et les emmène, très excité, sur 11 sites dans lesquels il a enterré ses victimes. Pour chacune, il se souvient de l’endroit exact où le corps se trouve. Il se rappelle également du nom de chaque jeune fille et de comment il les a kidnappées. Plus macabre encore : il demande aux enquêteurs de pouvoir descendre dans les tombes et d’être photographié en prenant la pose à côté des cadavres. Au total, 53 corps sont retrouvés. Il est inculpé pour pas moins de 110 homicides en Équateur. Soit près d’un tiers du nombre de meurtres qu’il prétend avoir commis. Pedro confiera encore avoir préféré les filles équatoriennes parce qu'” elles sont plus dociles, plus confiantes et innocentes, elles ne sont pas comme les filles colombiennes qui soupçonnent des étrangers”.

Une remise en liberté inattendue

Condamné à 16 ans de prison, le maximum en Équateur, Pedro bénéficie d’une libération anticipée de deux ans. À peine libéré en août 1994, il est arrêté par les autorités équatoriennes pour immigration clandestine. Déporté à la frontière colombienne, il est immédiatement arrêté pour les crimes qu’il a commis dans ce pays 20 ans auparavant.

Mais à nouveau, Pedro va échapper au pire. La législation en Colombie s’est assouplie peu de temps auparavant et des docteurs sont chargés de vérifier la santé mentale de l’accusé. Il est finalement jugé inapte à suivre son procès et est interné dans un hôpital psychiatrique. Si beaucoup auraient préféré le voir mort, cette sentence est néanmoins bien perçue car pour pouvoir ressortir, Pedro doit apporter la preuve de pouvoir évoluer en société. Une chose qui paraît totalement impossible au vu du passé de l’individu. Et pourtant. Contre toute attente, en 1998, il est déclaré sain d’esprit par des psychiatres et est relâché. Certains disent qu’il serait parvenu à les berner. Et dire que quelques années plus tôt, il confiait encore : “Le moment de la mort est excitant. Un jour, quand je serai libre, je ressentirai à nouveau ce moment. Je serais content de tuer à nouveau. C’est ma mission.”

Les derniers signes d’existence de Pedro remontent à un passage chez sa mère, peu de temps après cette libération. Mais il n’y retourne pas pour la bonne cause : son seul intérêt est financier. Si sa mère ne possède plus grand-chose, il parvient néanmoins à lui soutirer encore un peu d’argent en vendant ses derniers biens. Après cet épisode, c’est silence radio. En 2002, Interpol lance un avis de recherche après un meurtre qui ressemble à la marque de fabrique de Pedro. Mais l’homme reste introuvable. Se cache-t-il quelque part ou est-il mort ? Sa mère semble avoir son idée : “Je sais qu’il n’est pas mort. D’autres membres de ma famille me sont apparus sous la forme d’une 'présence' après leur mort. Mais lui ne l’a pas fait. Je sais qu’il est donc encore là quelque part.”