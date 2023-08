Donald Trump inculpé : la justice de Géorgie commence à examine le dossier sur l'élection présidentielle de 2020

Ce panel de citoyens investis de pouvoirs d'enquête a été constitué par la procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, afin de déterminer s'il existait assez d'éléments pour inculper Donald Trump.

Elle a laissé entendre fin juillet qu'elle pourrait demander une inculpation d'ici la fin du mois d'août, notamment pour des faits de fraudes et d'ingérences électorales.

Sans attendre, le principal intéressé s'en est pris lundi sur sa plateforme Truth Social à l'ancien vice-gouverneur, Geoff Duncan, estimant qu'"il ferait mieux de ne pas témoigner devant le grand jury de Fulton".

Il a de nouveau attaqué la procureure, l'accusant de "vouloir uniquement 'se faire Trump'" et réitérant ses affirmations non étayées selon lesquelles c'est lui qui avait été victime de fraude en Géorgie en 2020 au profit de son adversaire Joe Biden.

L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump - dont l'enregistrement a été rendu public - dans lequel il demandait à un haut responsable local, Brad Raffensperger, de "trouver" les quelque 12.000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de Géorgie.

Selon des documents judiciaires, les enquêteurs ont décrit "un plan coordonné et au niveau de plusieurs États mené par l'équipe de campagne de Trump" pour influencer les résultats des élections.

Le grand jury a déjà recommandé des inculpations pour une douzaine de personnes dont les identités n'ont pas été divulguées.

Pour prévenir d'éventuelles pressions ou violences, des barrières de sécurité ont été installées devant le tribunal du centre d'Atlanta où se déroule l'enquête.

Cette procédure porte sur une partie des faits visés par l'inculpation le 1er août de Donald Trump devant un tribunal fédéral à Washington pour ses manoeuvres présumées illégales lors de l'élection de 2020. La date du procès n'a pas encore été fixée.

En pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche, l'ancien président doit également être jugé en mars et en mai 2024, respectivement par la justice de l'État de New York pour l'achat du silence d'une actrice de films X, et par la justice fédérale en Floride (sud-est) pour sa présumée négligence dans la gestion de documents confidentiels.