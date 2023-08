Un jeune garçon survit à une chute de 30 mètres dans le Grand Canyon !

Sauf que Wyatt a très vite perdu sa prise sur ce rocher et a perdu l’équilibre. Il est alors tombé de la falaise rocailleuse et a atterri près de 30 mètres plus bas.

Très rapidement présents sur place, les secours ont œuvré pendant deux heures pour ramener Wyatt Kauffman en lieu sûr. Des dizaines de secouristes ont participé au sauvetage et ceux-ci ont descendu la falaise en rappel après avoir décidé qu’un sauvetage par hélicoptère n’était pas possible en raison de la difficulté d’accès.

Grièvement blessé, il a été transporté par avion à l’hôpital, mais il est sorti de l’hôpital dimanche sous les yeux des caméras.

”Après la chute, je ne me souviens de rien”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision KPNX de Phoenix alors qu’il sortait de l’hôpital. “Je me souviens juste de m’être réveillé, d’avoir été à l’arrière d’une ambulance et d’un hélicoptère, d’avoir pris un avion et d’être arrivé ici.”

Les blessures sont nombreuses pour jeune garçon chez qui l’on dénombre neuf vertèbres cassées, une rupture de la rate, une main cassée et un poumon affaissé. Mais Wyatt peut s’estimer heureux de toujours être en vie après cette chute vertigineuse.

”Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les sauveteurs pour leur travail”, a déclaré le père de Wyatt, Brian Kauffman. “Nous avons la chance de ramener notre enfant à la maison dans une voiture, sur le siège avant, plutôt que dans une boîte” a-t-il déclaré au moment de sortir de l’hôpital avec son fils.