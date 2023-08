L'Argentine face au "chineo", ces viols racistes de femmes indigènes par des hommes blancs

Une habitation de la communauté wichi dans la province de Salta. Selon l'Onu, la situation des communautés wichis de Salta représente une “crise humanitaire comparable à celle dont souffre le Soudan du Sud”. ©Javier Corbalan

Un sourire illumine soudain son visage : un panneau en bois indique “chorito”, le village qu’elle cherchait. Il y a une semaine, une habitante l’a alertée à propos d’une jeune fille de treize ans, Paulina*, dont elle cherche à recueillir le témoignage. L’adolescente sortait de l’école lorsqu’un homme d’une quarantaine d’années l’aurait violée. Il menacerait maintenant de la tuer si elle le dénonce. Des signalements comme celui-ci, Laurentina en reçoit plusieurs dizaines par mois depuis qu’elle a lancé son association en 2019 pour venir en aide à ces jeunes filles, dans un contexte de prise de conscience nationale à propos du “chineo”.

Un procès historique

C’est ici, dans cette région du Nord de l’Argentine qui concentre la plus forte population de peuples autochtones, qu’un procès historique a allumé l’étincelle de la révolte à laquelle la jeune femme participe désormais et qui mobilise aujourd’hui juristes et chercheurs : le “procès Juana”, une affaire de viol collectif dont les répercussions durent encore. Les faits remontent à 2015. La victime, une petite fille de douze ans issue du peuple Wichi, sort acheter du pain avec deux amies. Soudain, huit hommes surgissent. Ses amies réussissent à leur échapper, mais pas elle, qui subira les pires sévices : violée à plusieurs reprises, droguée, puis abandonnée, seule, au milieu d’une forêt. L’affaire se transforme rapidement en scandale national lorsque, six mois plus tard, la petite fille n’ayant pas eu le droit d’avorter, accouche d’un fœtus anencéphale. “Juana” parviendra à reconnaître les coupables : des “criollos” de son village, autrement dit des hommes qui se définissent comme blancs.

Martin Yañez, anthropologue cité comme expert au cours du procès, réussira à convaincre les jurés qu’il ne s’agit pas d’un “banal” viol en réunion sur mineur mais d’un cas typique de “chineo”, un crime raciste qui trouve son origine dans l’histoire coloniale du pays. “Dans les chroniques des Espagnols qui arrivent sur le continent au XVIe siècle, on trouve déjà des traces de ces viols sur des femmes indigènes, rapporte-t-il, des crimes où intervient le critère de race.” Il s’agit là de la supériorité supposée naturelle des Espagnols et, selon leur système de castes, de leurs descendants nés sur le continent Sud-Américain : les “criollos” (les créoles).

Ces viols, loin de disparaître à la chute de l’Empire espagnol, se sont perpétués jusqu’à aujourd’hui, dans une pratique banalisée que les hommes blancs surnomment dans le Nord “chineo”. La reconnaissance de la dimension raciste du viol de “Juana” a permis de condamner en 2019 six accusés à 17 ans de prison ferme, et de déclarer pénalement responsables deux autres, mineurs au moment des faits. Un dernier est toujours en fuite. C’est la première fois que l’un de ces viols, qui font rarement l’objet de procès, est suivi de si lourdes peines.

Dans les milieux urbains, on découvre alors avec effarement l’existence du “chineo”. Une pratique courante et pourtant ignorée par la majorité de la population, encore bercée par le mythe d’une Argentine blanche dont la population descendrait, selon l’adage populaire, “des bateaux venus d’Europe”.

L’ultimatum des femmes

Aucun chiffre n’existe pour documenter ce fléau. Seulement les cris d’alerte des femmes autochtones qui, lasses d’être ignorées, ont décidé de passer à l’action. Le 22 mai 2022, elles se sont réunies dans un village de Chicoana, au sud de la province de Salta, pour, selon leurs mots, “poser un ultimatum au gouvernement argentin”.

Dans ce village niché au pied de la cordillère des Andes, 250 femmes wichies, chorotes, guaranies, mapuches, issues au total de 36 peuples autochtones, se sont retrouvées dans la petite école de la rue principale pour organiser un “parlement”, avec des groupes de travail pour raconter, dans leurs langues, les viols qu’elles avaient subis. Puis elles ont partagé leurs conclusions en assemblée plénière et ont demandé, dans une déclaration commune, que le chineo soit considéré par la justice argentine comme un “crime de haine, imprescriptible et puni par des peines maximales”.

Depuis, des réactions politiques ont commencé à émerger. La province de Salta a lancé un programme de sensibilisation sur le “chineo” dans les écoles et la coalition gouvernementale a présenté, en novembre, un projet de loi qui prévoit de punir spécifiquement ces violences faites aux femmes autochtones et de doter, enfin, les tribunaux de traducteurs bilingues maîtrisant leurs langues natales.

Le résultat d’une logique génocidaire

Présente lors du “parlement” de Chicoana, Moira Millan, écrivaine et militante appartenant au peuple mapuche, figure en Argentine de la lutte pour les droits des peuples autochtones, est encore sidérée par les témoignages livrés par ces femmes. Portant désormais le combat jusqu’en Europe – elle y promeut la campagne “Basta de Chineo” (stop au chineo) lancée en 2020, Millan y voit une lutte plus large contre ce que son mouvement (Mujeres Indigenas por el Buen vivir) a nommé le “terricide”, “tous les moyens par lesquels le système anéantit la vie”.

L’impunité de ces viols est le résultat d’une “logique génocidaire”, affirme-t-elle, dont l’État argentin serait conscient : “Le manque d’eau, de nourriture, de transport public, l’isolement de ces femmes et de leurs communautés, la destruction de leurs terres, de leur spiritualité… C’est le signe d’une colonialité qui habite le pouvoir et qui garantit l’impunité et la perpétuation de ces viols”.

Une misère totale

”Colonialité” : ce mot prend tout son sens lorsque, dans le sillage de Laurentina, on découvre enfin le village où le viol de Paulina a été signalé. Dans la chaleur écrasante, alors que la militante entame un porte à porte auprès de voisins afin de retrouver la trace de la jeune fille, la géographie des lieux témoigne d’une ségrégation visible à l’œil nu.

D’un côté, les autochtones, une centaine, et leurs bicoques – quelques branches, surmontés de bâches en plastique qui s’envolent à la moindre intempérie – ; de l’autre, les criollos, une trentaine, et leurs maisons en dur, entourées, parfois, d’un petit jardin propret.

Les familles wichis, souvent nombreuses, survivent principalement grâce aux aides sociales, mais cela ne suffit plus. Les taux de dénutrition et de mortalité infantile y atteignent des sommets, poussant l’Onu à qualifier en 2020 la situation des communautés wichis de Salta de “crise humanitaire comparable à celle dont souffre le Soudan du Sud”.

Rejoignant le constat de Moira Millan, elle souligne que la destruction de la forêt, au profit d’une agriculture intensive reposant sur le travail de saisonniers, porte sa part de responsabilité dans la multiplication des viols. “Dans les villages, lorsqu' la période des récoltes, beaucoup de femmes ne sortent plus du village, explique Laurentina, car elles savent qu’elles deviennent des proies pour ces hommes.” D’ailleurs, à croire le témoignage de la voisine qui l’a alertée, Paulina aurait été violée par un saisonnier blanc travaillant dans un champ non loin.

Dans les rues du village, la jeune fille demeure introuvable. Malgré l’acharnement de Laurentina, ses questions se heurtent systématiquement au silence des habitantes.

Malgré le vent de contestation qui souffle aujourd’hui sur cette Argentine indigène et pauvre, la peur continue de museler les femmes. À Pluma de Pato, un village situé non loin de là, vingt-cinq femmes wichis se sont réunies en assemblée en février 2022 et ont écrit une lettre aux autorités pour demander justice : leurs enfants, dénoncent-elles, sont tous nés de viols commis par des “criollos”.

Quatre d’entre elles ont porté plainte, tandis que neuf autres ont sollicité la justice pour obtenir de leurs violeurs un soutien économique. Un an plus tard, plusieurs victimes, terrorisées, ont fini par abandonner l’idée des poursuites.

Lorsque Laurentina regagne enfin son village de General Ballivian, après ces heures de recherches infructueuses, un soleil rouge illumine les champs. Il est 21 heures : des grappes d’adolescentes surgissent du crépuscule et se dirigent vers le terrain de football situé au milieu de la petite bourgade. Certaines portent un maillot de Maradona, d’autres celui de Messi, la plupart de simples tee-shirts (dans ces contrées désolées du nord de l’Argentine, où il n’y a pas d’eau potable, où les enfants meurent de dénutrition et où les femmes vivent terrorisées, il y a invariablement un terrain de foot).

L'équipe de football féminin de Ballivian. ©Javier Corbalan

Marchant sur la terre ocre jonchée de déchets plastiques, Laurentina salue le groupe de loin. C’est elle qui a eu l’idée il y a un an, de créer cette équipe composée exclusivement de femmes de la communauté wichi. Un moyen, explique-t-elle, de délier les langues des jeunes filles sans trop éveiller les soupçons des criollos : “le mois dernier, en discutant après les entraînements, j’ai recueilli les témoignages de sept victimes de viols en même pas une semaine”.

Sur le bord du terrain, Laurentina prend des nouvelles de l’une d’elles. Elle a 13 ans et elle a été violée, il y a deux mois, par un pasteur criollo du village. Grâce à une manifestation organisée par l’équipe de foot et qui a mobilisé, en octobre dernier, plus de 300 personnes du village, sa famille s’est finalement décidée à porter plainte.

L’entraînement prend fin. Demain l’équipe jouera pour la première fois contre d’autres femmes autochtones qui ont elles aussi créé leur club : les femmes de Pluma de Pato, le village où l’omerta avait dissuadé des victimes de déposer plainte. Laurentina espère relancer ainsi leur combat, porté par la solidarité entre communautés villageoises féminines.