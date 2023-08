Après la Géorgie, l'Arizona et une cinquième inculpation pour Donald Trump ?

Les situations dans les deux États sont, en effet, très comparables. L’un et l’autre sont des bastions républicains où Joe Biden a créé la surprise en battant Donald Trump. De très peu, dans un cas comme dans l’autre. En Géorgie, la différence n’était que de 11 779 voix (soit 0,23 % des suffrages) – un chiffre devenu emblématique puisque l’ancien Président exigea des autorités locales qu’elles lui “trouvent” 11 780 votes de manière à l’emporter. En Arizona, l’écart fut de 10 457 voix (soit 0,3 % des suffrages).

Deux défaites en terrain a priori conquis

Au-delà des chiffres, c’est la portée symbolique de l’événement qui a largement déterminé la réaction du candidat républicain. En Géorgie, un Démocrate n’avait plus gagné une élection présidentielle depuis Bill Clinton en 1992, et il fallait remonter à 1976 et 1980 pour trouver un autre précédent avec Jimmy Carter (un enfant du pays), puis à 1960 avec le charismatique JFK. En Arizona, le choc fut encore plus violent puisque, si l’on faisait abstraction de la victoire de Bill Clinton, de nouveau, mais en 1996, face à l’insignifiant Bob Dole, il fallait remonter jusqu’à 1948 et Harry Truman pour saluer un succès démocrate.

On comprend que Donald Trump ait éprouvé des difficultés à admettre cette double défaite aux allures de déroute historique. En Arizona, bien que le gouverneur, à l’époque un Républicain, Doug Ducey, eût certifié, le 30 novembre 2020, la victoire de Joe Biden, le Président multiplia les recours en justice avec, à la manœuvre, là comme ailleurs, son avocat, Rudy Giuliani. Parallèlement, du 20 novembre au 4 janvier, son équipe harcela le "speaker" de l’Assemblée de l’État, Rusty Bowers, pour qu’il invalide les résultats et désigne onze “grands électeurs” favorables à Donald Trump. Comme Mike Pence au niveau national, l’élu républicain refusa, en son âme et conscience.

Un rocambolesque recomptage des votes

Les efforts du camp Trump se portèrent alors sur le recomptage des votes, spécialement dans le comté de Maricopa qui, autour de la capitale, Phoenix, rassemble plus de 60 % des électeurs de l’État. L’opération fut confiée à une entreprise de Floride, Cyber Ninjas, propriété d’un proche de Donald Trump, Doug Logan, et financée à concurrence de 5,7 millions de dollars par des groupes complotistes. Six mois d'un travail chaotique et controversé (les “auditeurs” songèrent à faire du porte-à-porte et demander aux gens pour qui ils avaient voté…) débouchèrent sur un rapport qui conclut à la victoire de Joe Biden avec… 360 voix de plus que ce qui avait été comptabilisé.

Sous la houlette désormais de la nouvelle procureure générale de l’Arizona, Kris Mayes, élue en 2022, une enquête est en cours sur les agissements de Donald Trump et de ses conseillers dont Rudy Giuliani. Elle vise aussi les onze “grands électeurs” dont des élus républicains avaient tenté d’imposer la désignation pour livrer au Président la victoire qu’il réclamait : on trouve parmi eux une ancienne présidente du Parti républicain en Arizona, Kelli Ward, et… son mari. Aucun commentaire n’a été fait sur l’imminence d’une inculpation, mais la Géorgie devrait sans doute servir d’exemple.