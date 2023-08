La plus longue période sans rejet observée d'un rein de porc sur un humain

«Moins d'accidentés de la route, moins de donneurs»

Chaque année, plus de 10.000 personnes auraient besoin d'une greffe dans l'Hexagone. Or, pour la première fois depuis la mise en place du Plan greffe en 2000, le nombre de greffes pratiquées a diminué. C'est la mauvaise nouvelle annoncée par l'Etablissement français des greffes (EFG). Les bonnes nouvelles? Une augmentation des greffes de cornée et une hausse de 15,6 pc de l'activité de greffe à partir de donneurs vivants.