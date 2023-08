Le Mexique en état de choc après la diffusion d'images du probable assassinat de 5 jeunes

Une photo et une vidéo sont en cours d'authentification, avec les proches des jeunes âgés de 19 à 22 ans, enlevés vendredi soir dernier en se rendant à une fête, dans l'état du Jalisco, un des fiefs du narcotrafic. Sur la photographie, figurent cinq jeunes agenouillés et mains liées et dans la vidéo, l'un d'eux est attaqué au couteau, au milieu des autres gisant au sol.