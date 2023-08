"Malheureusement, la situation tourne au pire avec un brasier à l'ouest de Yellowknife qui représente une véritable menace", a déclaré Shane Thompson, ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi 16 août en soirée.

Le ministre a ordonné l'évacuation des résidents de Yellowknife par les airs ou la route, alors que le feu faisait rage à seulement 17 kilomètres de la ville. "La ville ne fait pas face à un danger immédiat […] mais sans pluie, il se peut que le brasier gagne les environs de la cité ce week-end, a ajouté Shane Thompson. Si vous restez jusqu'au week-end, vous risquez de vous mettre en danger et de mettre en danger les autres."

Les villages de la région - séparés de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres - sont "particulièrement difficiles" à évacuer par voie terrestre, expliquait plus tôt cette semaine Mike Westwick, du service des feux territorial, en précisant qu'un contingent de l'armée canadienne était déployé pour faciliter des évacuations aériennes. "L'autoroute était engloutie par les flammes, c'était le moment le plus effrayant de ma vie", témoigne Jordan Evoy, 28 ans. Cet habitant d'une municipalité de quelque 2 250 personnes actuellement sous ordre d'évacuation espérait quitter son domicile en voiture pour se réfugier en Alberta, province mitoyenne, mais un important feu de forêt l'a obligé à rebrousser chemin et à fuir par avion militaire.

Des embouteillages monstres

Désormais, seule une autoroute reliant Yellowknife aux provinces du sud et au reste du territoire est encore ouverte. "On a attendu trois heures pour sortir de Yellowknife", raconte Dominique Poirier, une résidente évacuée, au micro de Radio Canada. "On a vu les feux sur le bord de la route sur plusieurs kilomètres. C'était très stressant."

Cette capture d'écran d'une vidéo fournie par Jordan Straker montre des véhicules circulant sur l'autoroute alors que des personnes évacuent Yellowkife, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, le 16 août 2023. Le 17 août 2023, des milliers de personnes ayant reçu l'ordre de fuir les incendies de forêt qui progressent vers l'une des plus grandes villes du Grand Nord canadien se sont entassées dans un aéroport local pour embarquer sur des vols d'évacuation d'urgence, tandis que des convois serpentaient vers le sud pour se mettre à l'abri sur la seule autoroute ouverte. L'ordre d'évacuation de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, donné le 16 août 2023, marque le dernier chapitre d'un été terrible pour les incendies de forêt au Canada, avec des dizaines de milliers de personnes forcées de quitter leur maison et de vastes étendues de terre brûlées. ©AFP or licensors

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a indiqué mercredi que les forces armées étaient toujours déployées pour porter assistance à la population des Territoires du Nord-Ouest. "Nous allons continuer de vous fournir les ressources nécessaires" et "apporter toute l'aide possible", a-t-il écrit sur le réseau X (ex-Twitter).

Au total, près de 168 000 personnes ont déjà dû être évacuées au Canada depuis le début d’une saison qui, avec actuellement 230 feux actifs, bat tous les records et accable ces jours-ci les Territoires du Nord-Ouest, région nordique deux fois plus grande que la France métropolitaine.

Les feux de forêts au Canada ont libéré à eux seuls 1064 millions de tonnes de CO2 depuis le 1er janvier 2023 - soit 2,5 fois plus que toute la France en un an, d'après une analyse satellite du service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus.

Le Canada, qui, par sa situation géographique, se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l’intensité et la fréquence sont accrues par les dérèglements climatiques. (AFP)