L’appel à l’aide des parents d’Indya (2 ans), atteinte d’une forme rare de leucémie : “Ce médicament expérimental est son seul espoir”

Pourtant, ce médicament expérimental constitue le “seul espoir” pour la petite fille qui n’aurait plus que 4 semaines à vivre d’après les médecins de l’hôpital pour enfants de Los Angeles, où elle séjourne depuis un an.

Via les réseaux sociaux, les parents d’Indya appellent ainsi chacun à envoyer un e-mail à l’entreprise et à partager leur histoire afin de tenter de faire plier Elucida Oncology.

”Nous savons que les sociétés pharmaceutiques doivent se concentrer sur leurs résultats afin de continuer à créer de nouvelles technologies viables pour tout le monde, mais dans ce cas, Indya tombe directement dans le groupe cible de leur étude et il est inhumain de ne pas lui donner une chance. En particulier puisque, pour l’instant, c’est sa seule chance de survivre”, est-il expliqué sur leur site saveindya.com. “Notre seul espoir est que tous ceux qui liront ceci prendront un moment de leur journée et nous aideront à faire appel à Elucida pour donner à Indya cette dernière chance. Indya s’est battu si fort et veut vivre. S’il vous plaît, aidez-nous à lui donner une dernière chance dans la vie”.