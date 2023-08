L’orque Lolita est décédée après 50 ans en captivité

La nouvelle est tombée ce vendredi 18 août. “Ces deux derniers jours, Toki a commencé à montrer de sérieux signes d’inconfort. Elle a reçu les meilleurs soins possible mais malgré cela, elle est décédée vendredi après-midi à cause, nous pensons, d’une maladie rénale”, écrit le Seaquarium de Miami. Son surnom vient de son vrai nom, Tokitae. “Toki était une inspiration pour tous ceux qui avaient entendu son histoire, surtout pour la nation Lummi qui la considérait comme sa famille, peut-on lire. Tous ceux qui ont le privilège et l’honneur de passer du temps avec elle se souviendront de son magnifique état d’esprit.”