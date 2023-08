L’une des plus étranges campagnes présidentielles est lancée aux États-Unis

L’actualité de la semaine illustre d’emblée la dimension surréaliste de cette campagne. Candidat préféré des Républicains, Donald Trump ne participera paradoxalement pas au débat organisé à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il n’en voit précisément pas l’utilité, a-t-il claironné, puisque tout le monde sait qui il est et connaît son bilan, “un des meilleurs jamais obtenus par un Président”. Et puis, estime-t-il, l’affaire est d’ores et déjà pliée, puisqu’il écrase tous ses rivaux avec une avance de 40 à 50 % des intentions de vote. À quoi bon perdre son temps à débattre…

Une caution pour rester libre

Donald Trump a aussi, il est vrai, d’autres chats à fouetter. Jeudi, a-t-il annoncé, il se rendra à Atlanta pour y être déféré devant un juge, dans le cadre de son inculpation pour avoir tenté de falsifier les résultats de la présidentielle de 2020 en Géorgie. Sous le coup, avec dix-huit comparses, d’une loi destinée à réprimer le crime organisé, l’ex-Président subira le traitement réservé à tous les inculpés : prise des empreintes digitales et d’une photo judiciaire qui sera rendue publique. Au moins évitera-t-il la détention provisoire, après avoir versé une caution de 200 000 dollars.

Les conditions de cette remise en liberté sont, toutefois, strictes : respecter la loi, ne proférer aucune menace et ne pas communiquer avec les autres prévenus, sinon par le truchement de leurs avocats. Voilà qui risque de fortement compliquer la campagne d’un homme qui a fait de l’invective et de la calomnie les ingrédients principaux de ses discours électoraux. Lundi encore, en commentant ses déboires judiciaires, il fustigeait son “arrestation par une procureur d’extrême gauche”.

Un homme digne de confiance

Contrairement à ce qu’ils espéraient, les ennuis de Donald Trump ne profitent guère aux autres prétendants à l’investiture du Parti républicain. Son principal concurrent, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, n’en finit pas de stagner autour des 15 % d’intentions de vote et d’essuyer les quolibets de l’ancien Président. Plus inquiétant encore, il voit se rapprocher de lui un outsider, Vivek Ramaswamy, entrepreneur de l’Ohio qui se profile en successeur de Trump, plus jeune (38 ans) et sans casseroles. Alors que l’écart entre Trump et DeSantis était de 46 % (62 contre 16) dans un sondage CBS publié dimanche, les autres candidats, de Mike Pence et Tim Scott à Nikki Haley et Chris Christie, peinaient à atteindre les 5 %. Lundi, un sondage du “Des Moines Register” donnait 42 % à Trump et 19 % à DeSantis dans l’Iowa, où les primaires débuteront le 15 janvier prochain. Leurs concurrents sont tous sous la barre des 10 %.

La course est, certes, encore longue et le débat de mercredi pourrait déjà faire bouger les lignes. La vanité est souvent mauvaise conseillère et se mettre hors-jeu, comme l’envisage Donald Trump, n’est pas nécessairement une stratégie gagnante : son conseiller Rudy Giuliani a certainement des leçons à donner en la matière, lui qui, au faîte de sa popularité, rata spectaculairement sa campagne présidentielle, en 2008, en choisissant de ne la commencer qu’en Floride, quand il était déjà trop tard… Les sondages livrent, cependant, un autre enseignement décourageant pour les adversaires de Trump, en suggérant que les débats pourraient être vains : 71 % des électeurs de l’ex-Président lui font confiance en pensant qu’il leur dit la vérité. Ils sont plus méfiants à l’égard de leurs proches (63 %) et des leaders religieux (42 %)…

Un Joe Biden déjà battu

Pour ne rien arranger, le discours ambiant, chez les Républicains, ne prédispose pas à rebattre les cartes. Alors que Donald Trump continue de dépeindre Joe Biden en vieillard incompétent, les électeurs sont abreuvés de messages et de vidéos exploitant chaque bourde ou faux pas du Président pour démontrer qu’il n’est plus capable d’assumer sa fonction. Les experts prédisent un match serré en cas de remake de la dernière élection – Barack Obama lui-même aurait mis en garde Biden contre le danger de ne pas prendre la menace suffisamment au sérieux. Quand Donald Trump paraît plus capable que jamais de remporter l’élection, pourquoi irait-on lui chercher un remplaçant, avec toutes les incertitudes que cela comporterait ?

Il reste évidemment la possibilité que les sondages se trompent et même lourdement. Il ne fait aucun doute que beaucoup chez les Républicains, en particulier dans le monde des affaires, s’inquiètent de la perspective de voir élire un Président qui serait empêtré dans les procédures judiciaires – qui pourrait même avoir été condamné et être engagé dans d’interminables recours. La perspective effraie d’autant plus les élites traditionnelles que Donald Trump est désormais en collision frontale avec elles – il voue ainsi aux gémonies le chef de file des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, dont il fait le pire dirigeant que le Parti ait jamais eu. L’évolution de l’actualité judiciaire, au gré des procès, est aussi susceptible de modifier l’attitude des électeurs. De quoi déjouer tous les pronostics.