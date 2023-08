Donald Trump renforce son étreinte sur les Républicains

L’ancien Président est visiblement résolu à transformer ses déboires judiciaires en grand show médiatique. Les sondages montrent que ceux-ci n’ont guère entamé sa crédibilité et sa popularité auprès de ses partisans. Il aurait donc tort de ne pas continuer à exploiter le filon en dénonçant “une chasse aux sorcières” menée par “l’extrême gauche” dans le seul but de l’empêcher de reprendre la Maison-Blanche et d’en chasser “le président le plus incompétent et le plus corrompu” dans l’histoire des États-Unis, Joe Biden.

Une seule femme

La stratégie semble d’autant plus efficace que les autres candidats républicains peinent à décoller dans les sondages, voire à sortir tout simplement de l’anonymat – 85 % des électeurs républicains déclaraient en début de semaine ne rien savoir ou presque de Doug Burgum, le gouverneur du Dakota du Nord, et 75 % disaient la même chose de son ex-collègue de l’Arkansas, Asa Hutchinson. Significativement, la seule des huit personnalités à s’être qualifiées pour le débat qui ait un tant soit peu crevé l’écran, mercredi, est Vivek Ramaswamy, jeune entrepreneur de l’Ohio qui a provoqué les rires de l’assistance en réclamant, à propos de lui-même, “la question que tout le monde se pose : qui est ce type maigre avec ce drôle de nom de famille ? "

Comme en témoigne Ramaswamy, fils d’immigrants indiens, la dizaine de prétendants républicains forment l’un des groupes ethniquement les plus divers à avoir jamais brigué l’investiture du Parti républicain. On n’y compte, toutefois, qu’une seule femme, Nikki Haley, l’ex-gouverneure de la Caroline du Sud qui fut ensuite l’ambassadrice de Donald Trump à l’Onu. Si ce dernier ne s’était pas représenté, elle aurait pu capitaliser sur sa proximité avec lui, ayant été l’une des rares personnes à quitter l’ancien Président sans se brouiller avec lui. Las ! Elle se trouve aujourd’hui dans une position intenable, défendant des thèses réalistes et modérées dans un Parti républicain qui a viré au populisme et à l’extrémisme.

Déchirements sur l’avortement

Parmi les thématiques débattues, l’avortement a ainsi été l’occasion d’une passe d’armes éloquente entre Mike Pence et elle. En tant que femme, Nikki Haley ne peut tout simplement pas faire fi de la détresse qui accompagne une grossesse non désirée, alors que, pour l’ancien vice-Président, qui semble n’avoir quitté ses campagnes de l’Indiana que pour mener une croisade morale, on doit, au nom de Dieu, ne rien sacrifier au “droit à la vie”. L’attitude radicale des Républicains sur l’IVG, virtuellement interdite désormais dans une quinzaine d’États conservateurs, est pourtant l’une des causes majeures de leur déroute inattendue aux législatives de mi-mandat en novembre dernier.

Vivek Ramaswamy, encore lui, est sans doute parvenu à détendre l’atmosphère en lâchant à propos de Pence un de ses bons mots qui ont émaillé la soirée : “On ne va tout de même pas élire des gens sans expérience”, a-t-il plaisanté. Les candidats se sont visiblement moins amusés quand le modérateur leur a demandé s’ils soutiendraient Donald Trump dans l’hypothèse où il serait choisi pour défendre les couleurs du Parti à la présidentielle, tout en étant condamné par la justice. Ramaswamy a d’emblée répondu positivement, suivi par Haley, Burgum et Tim Scott, le sénateur afro-américain de la Caroline du Sud. Après avoir regardé à gauche et à droite, Ron DeSantis, le rival de Trump le mieux placé, leur a finalement emboîté le pas, tout comme Mike Pence, alors que son ex-patron l’aurait volontiers laissé pendre lors de l’assaut du Capitole. Seuls Chris Christie, l’ex-gouverneur du New Jersey, et Asa Hutchinson ont fait bande à part, le premier se risquant, sous les huées de la salle, à exiger qu’on cesse de considérer comme normal le comportement de l’ancien Président.

Voilà qui aura livré sans doute l’enseignement le plus éclairant du débat.