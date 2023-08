Un père de famille et son fils de 15 ans pourchassaient un ours et l’animal a fini par les attaquer. La grosse bête s’en est prise au papa du jeune garçon en lui lacérant le visage. L’adolescent, courageux a porté un coup à la tête de l’ours afin qu’il lâche son paternel. Mais malheureusement la bête a fini par mordre le jeune garçon.