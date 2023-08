Un médecin de l'armée américaine inculpé pour agression sexuelle : vingt vitcimes présumées

Les chefs d'inculpation incluent notamment "un contact sexuel non consenti" et des regards considérés comme déplacés, a-t-elle précisé.

À lire aussi

Ces accusations seront examinées lors d'une audience par un "officier indépendant", chargé de déterminer si elles sont "suffisantes sur le plan juridique", a ajouté la porte-parole.

Selon le Washington Post, qui avait révélé que le major Stockin faisait l'objet d'une enquête, l'affaire concernerait au moins 23 victimes présumées, ce qui en ferait le plus grand dossier d'agression sexuelle dans l'armée depuis plusieurs années.

Au moins 8.942 cas d'agressions sexuelles ont été signalés dans l'armée américaine lors de l'exercice budgétaire 2022.