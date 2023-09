"Conservez eau, vivres et carburant": des festivaliers piégés par la météo (VIDEOS)

Les participants du festival alternatif américain Burning Man ne pouvaient plus, samedi, ni se rendre, ni quitter le site, installé dans le désert du Nevada, à cause de fortes pluies ayant transformé les lieux en champ de boue et obligeant les organisateurs à en fermer les portes.