Négociateur chevronné, secrétaire au Trésor sous Obama, ex-conseiller de Clinton: qui est Jack Lew, le nouvel ambassadeur des États-Unis pour Israël?

Jack Lew, nommé mardi ambassadeur des Etats-Unis pour Israël, est un ex-secrétaire au Trésor réputé être un "négociateur" chevronné, un talent clé à l'heure d'une recrudescence des tensions entre Palestiniens et Israéliens et d'un projet de normalisation des relations entre l'Etat hébreu et l'Arabie saoudite.